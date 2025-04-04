Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), İstanbul genelinde 5 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 1

BAĞCILAR 5 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 2

BAŞAKŞEHİR 5 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 3

KÜÇÜKÇEKMECE 5 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 4

FATİH 5 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 5

GÜNGÖREN 5 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 6
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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 7
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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 8
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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 9
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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 10
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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 11
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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 12
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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 13

SİLİVRİ 5 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 14
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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 15
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Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri - Resim: 16
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