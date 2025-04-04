Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 5 Nisan elektrik kesintileri
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), İstanbul genelinde 5 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı.
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BAĞCILAR 5 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAŞAKŞEHİR 5 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
KÜÇÜKÇEKMECE 5 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
FATİH 5 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
GÜNGÖREN 5 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
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SİLİVRİ 5 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
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