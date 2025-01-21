Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 21 Ocak elektrik kesintileri
21 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi yaşanacak yerler...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından açıklanan kesinti programına göre, etkilenecek ilçe ve mahalleler aşağıdaki gibidir:
Arnavutköy:
Haraççı Mahallesi: Saat 09:00 - 17:00 arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Avcılar:
Denizköşkler Mahallesi: Saat 10:00 - 18:00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.
Bağcılar:
Göztepe Mahallesi: Saat 09:30 - 16:30 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Bahçelievler:
Kocasinan Merkez Mahallesi: Saat 11:00 - 19:00 arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Beşiktaş:
Etiler Mahallesi: Saat 12:00 - 20:00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.
Beylikdüzü:
Adnan Kahveci Mahallesi: Saat 09:00 - 17:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Beyoğlu:
Kocatepe Mahallesi: Saat 10:00 - 18:00 arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Esenyurt:
Mehterçeşme Mahallesi: Saat 09:30 - 16:30 arasında elektrik kesintisi olacaktır.
Fatih:
Aksaray Mahallesi: Saat 11:00 - 19:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Gaziosmanpaşa:
Karadeniz Mahallesi: Saat 12:00 - 20:00 arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Güngören:
Merkez Mahallesi: Saat 09:00 - 17:00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.
Kadıköy:
Fikirtepe Mahallesi: Saat 10:00 - 18:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Kağıthane:
Çağlayan Mahallesi: Saat 09:30 - 16:30 arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Kartal:
Soğanlık Yeni Mahallesi: Saat 11:00 - 19:00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.
Küçükçekmece:
Halkalı Merkez Mahallesi: Saat 12:00 - 20:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Maltepe:
Bağlarbaşı Mahallesi: Saat 09:00 - 17:00 arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Pendik:
Kaynarca Mahallesi: Saat 10:00 - 18:00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.
Sarıyer:
Maslak Mahallesi: Saat 09:30 - 16:30 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Silivri:
Alibey Mahallesi: Saat 11:00 - 19:00 arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Sultangazi:
Cebeci Mahallesi: Saat 12:00 - 20:00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.
Şişli:
Mecidiyeköy Mahallesi: Saat 09:00 - 17:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Ümraniye:
Atatürk Mahallesi: Saat 10:00 - 18:00 arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Üsküdar:
Acıbadem Mahallesi: Saat 09:30 - 16:30 arasında elektrik kesintisi olacaktır.
Zeytinburnu:
Seyitnizam Mahallesi: Saat 11:00 - 19:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Belirtilen saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri almaları önemle tavsiye edilir. Daha detaylı ve güncel bilgi için BEDAŞ'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.