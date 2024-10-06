Elektrik kesintisi saatler sürecek: 6 Ekim elektrik kesintileri

İşte 6 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da planlanan elektrik kesintileri...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 6 Ekim elektrik kesintileri - Resim: 1

Avrupa Yakası
Beşiktaş

Etiler: Saat 10:00 ile 14:00 arasında Nisbetiye Caddesi ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi olacak.
Levent: 13:00 ile 16:00 saatleri arasında Büyükdere Caddesi'ne bitişik sokaklarda kesintiler yaşanacak.






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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 6 Ekim elektrik kesintileri - Resim: 2

Şişli

Mecidiyeköy: Merkezi bölgelerde 09:00 ile 12:00 arasında elektrik kesintisi olacak.
Nişantaşı: 14:00 ile 18:00 saatleri arasında Teşvikiye Camii çevresindeki küçük sokaklar etkilenecek.

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 6 Ekim elektrik kesintileri - Resim: 3

Sarıyer

Maslak: İş merkezleri ve konut alanlarında 08:00 ile 13:00 arasında elektrik kesintisi olacak.
Tarabya: 11:00 ile 15:00 saatleri arasında sahil şeridindeki bölgelerde kesinti yaşanacak.

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 6 Ekim elektrik kesintileri - Resim: 4

Esenler

Tuna Mahallesi: Elektrik kesintisi 10:00 ile 14:30 arasında gerçekleşecek.

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 6 Ekim elektrik kesintileri - Resim: 5

Anadolu Yakası
Kadıköy

Göztepe: 09:30 ile 12:30 arasında konut ve iş yerlerini kapsayan planlı kesinti olacak.
Moda: 13:30 ile 16:30 arasında Moda Parkı civarında elektrik kesintisi bekleniyor.

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 6 Ekim elektrik kesintileri - Resim: 6

Üsküdar

Kuzguncuk: Fethi Paşa Korusu yakınlarındaki bölgelerde 09:00 ile 11:30 arasında kesinti yaşanacak.
Çengelköy: Çengelköy merkezi çevresinde 11:00 ile 14:30 arasında kesinti planlanıyor.

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 6 Ekim elektrik kesintileri - Resim: 7

Ataşehir

Barbaros Mahallesi: 10:00 ile 13:00 arasında elektrik kesintisi olacak.
Kayışdağı: Konut bölgelerinde 14:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 6 Ekim elektrik kesintileri - Resim: 8

Maltepe

Zümrütevler: 08:00 ile 12:00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacak.

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