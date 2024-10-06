Elektrik kesintisi saatler sürecek: 6 Ekim elektrik kesintileri

Avrupa Yakası

Beşiktaş

Etiler: Saat 10:00 ile 14:00 arasında Nisbetiye Caddesi ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Levent: 13:00 ile 16:00 saatleri arasında Büyükdere Caddesi'ne bitişik sokaklarda kesintiler yaşanacak.













