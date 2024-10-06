Elektrik kesintisi saatler sürecek: 6 Ekim elektrik kesintileri
İşte 6 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da planlanan elektrik kesintileri...
Avrupa Yakası
Beşiktaş
Etiler: Saat 10:00 ile 14:00 arasında Nisbetiye Caddesi ve çevresindeki bölgelerde elektrik kesintisi olacak.
Levent: 13:00 ile 16:00 saatleri arasında Büyükdere Caddesi'ne bitişik sokaklarda kesintiler yaşanacak.
Şişli
Mecidiyeköy: Merkezi bölgelerde 09:00 ile 12:00 arasında elektrik kesintisi olacak.
Nişantaşı: 14:00 ile 18:00 saatleri arasında Teşvikiye Camii çevresindeki küçük sokaklar etkilenecek.
Sarıyer
Maslak: İş merkezleri ve konut alanlarında 08:00 ile 13:00 arasında elektrik kesintisi olacak.
Tarabya: 11:00 ile 15:00 saatleri arasında sahil şeridindeki bölgelerde kesinti yaşanacak.
Esenler
Tuna Mahallesi: Elektrik kesintisi 10:00 ile 14:30 arasında gerçekleşecek.
Anadolu Yakası
Kadıköy
Göztepe: 09:30 ile 12:30 arasında konut ve iş yerlerini kapsayan planlı kesinti olacak.
Moda: 13:30 ile 16:30 arasında Moda Parkı civarında elektrik kesintisi bekleniyor.
Üsküdar
Kuzguncuk: Fethi Paşa Korusu yakınlarındaki bölgelerde 09:00 ile 11:30 arasında kesinti yaşanacak.
Çengelköy: Çengelköy merkezi çevresinde 11:00 ile 14:30 arasında kesinti planlanıyor.
Ataşehir
Barbaros Mahallesi: 10:00 ile 13:00 arasında elektrik kesintisi olacak.
Kayışdağı: Konut bölgelerinde 14:00 ile 17:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Maltepe
Zümrütevler: 08:00 ile 12:00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacak.