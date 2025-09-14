Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak! 15 Eylül 2025 elektrik kesinti listesi

İstanbul’da 15 eylül 2025 tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ’ın yaptığı açıklamaya göre kesintiler bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak.



İlçelere göre kesinti saatleri ve mahalleler listelendi. Vatandaşların mağdur olmamaları için resmi duyurular takip edilmesi tavsiye ediliyor.