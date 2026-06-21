İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakentte geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 22 Haziran Pazartesi günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 1
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 2
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 3
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 4
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 5
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 6
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 7
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 8
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 9
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 10
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 11
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 12
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 13
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 14
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 15
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 16
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 17
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 18
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 19
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 20
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 21
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 22
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 23
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 24
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 25
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 26
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 27
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 28
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 29
29 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 30
30 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 31
31 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 32
32 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 33
33 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 34
34 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 35
35 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 36
36 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 37
37 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 38
38 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 39
39 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 40
40 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 41
41 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 42
42 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 43
43 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 44
44 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 45
45 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 46
46 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 47
47 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 48
48 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 49
49 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 50
50 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 51
51 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 52
52 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 53
53 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 54
54 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 55
55 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 56
56 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 57
57 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 58
58 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 59
59 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 60
60 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 61
61 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 62
62 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 63
63 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 64
64 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 65
65 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 66
66 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 67
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 68
68 72
İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 69
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 70
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 71
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İstanbul 22 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! - Resim: 72
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