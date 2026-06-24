İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakentte geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 25 Haziran Perşembe günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma:
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 1
1 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 2
2 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 3
3 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 4
4 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 5
5 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 6
6 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 7
7 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 8
8 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 9
9 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 10
10 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 11
11 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 12
12 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 13
13 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 14
14 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 15
15 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 16
16 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 17
17 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 18
18 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 19
19 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 20
20 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 21
21 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 22
22 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 23
23 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 24
24 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 25
25 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 26
26 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 27
27 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 28
28 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 29
29 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 30
30 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 31
31 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 32
32 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 33
33 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 34
34 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 35
35 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 36
36 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 37
37 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 38
38 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 39
39 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 40
40 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 41
41 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 42
42 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 43
43 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 44
44 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 45
45 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 46
46 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 47
47 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 48
48 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 49
49 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 50
50 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 51
51 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 52
52 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 53
53 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 54
54 55
İstanbul 25 Haziran kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 55
55 55
istanbul elektrik kesintisi istanbul elektrikler ne zaman gelecek Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Bölgesi (AYEDAŞ) elektrik kesintisi istanbulda hangi ilçelerde elektrik kesilecek