İstanbul Karanlığa Gömülüyor! Elektrik Kesintisi Saatler Sürecek! 16 Ekim'de Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerinin tamamı İstanbulluları etkilemektedir. BEDAŞ gerçekleşecek elektrik kesintilerini önceden bildirdiler. 16 Ekim 2023 günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
BEDAŞ Türkiye'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurmaktadır. 16 Ekim 2023 günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin duyurulması bazı mağduriyetlerin önüne geçmek ister. Peki 16 Ekim 2023 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
16 EKİM 2023 GÜNÜ BEDAŞ'A ELEKTRİK KESİLECEK İLÇELER
ARNAVUTKÖY:
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AYKIZ, MARAŞ, MELODİ, PATİKA, SANAYİ, TARIK, TERSANE, ÇANKAYA, ŞENYİĞİT sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk / TAŞOLUK mah AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERŞAN, BOZBEY, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEĞİRMEN ARKASI, EFSER, EKBER, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, GONCA, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, KAFTAN, KANYON, KEMAL, KEMERBURGAZ, KEMERCİ, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, NEZAKET, OLUK, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, SADRAZAM, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SİNANPAŞA, YİĞİTHAN, ZİRAAT, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İŞGÖREN, ŞENGÜN, ŞERİFE, ŞETARET sk / YAVUZ SELİM mah ZEYTİNLİ sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 16/10/2023 09:30:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KARAAĞAÇLAR, ÇELEBİ sk bölgelerinde 16/10/2023 10:00:00 - 16/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKADEMİ, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, REŞİTPAŞA, TAVLA sk / MERKEZ mah GENCERİ, POSTACI, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AĞAÇARDI, BEKTAŞ, OSMANPAŞA, ÜZENGİ, İPLİK sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk / MAHMUTBEY mah 2563., 2564., İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/10/2023 00:00:00 - 16/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 16/10/2023 00:00:00 - 16/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1313., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1322., 1323., 1324., 1326., 1330., 1350., 1351., 1352., 1353., 1354., 1355., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATA 1, ERCİYES 1, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KÖKSAL sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CUMHURİYET, GÖKDAĞI, GÖLDAĞI, KURULTAY, TÜRKİSTAN, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah EFLATUN sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ACI BADEM, BADEMALTI, DEREBOYU 1, DOLUNAY, SERKAN, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 16/10/2023 10:00:00 - 16/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah CANAN 1, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 16/10/2023 12:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
- İSTANBUL Eski Halkalı Cad. no: 3 Yeşilköy / BAKIRKÖY bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah EKŞİ NAR sk bölgelerinde 16/10/2023 12:00:00 - 16/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah NUR, ÜNSAL sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, DERİNCE, EDİNCİK, SARIOBA, TAŞLIÇAY, TEPECİK YOLU, YANARSU, İNCESU sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah ÇAYIR sk bölgelerinde 16/10/2023 10:00:00 - 16/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERENLER, ERGUN, EVRİM, OSMANLI, SAYACA, SEYRAN sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah MİRALAY ŞEFİKBEY sk bölgelerinde 16/10/2023 10:00:00 - 16/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
- İSTANBUL 1782 ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 16/10/2023 01:00:00 - 16/10/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-CELEPKÖY mah MİMAR, MİMOZA ÇIKMAZI, MİNARE, MİNE ÇIKMAZI, MİNYATÜR, MİRALAY, MİRCAN, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk / HALLAÇLI mah AYDIN sk / HİSARBEYLİ mah ACIÇEŞME, EĞİTMEN, HANDE, HANDEGÜL ÇIKMAZI, HANYERİ, HANZADE, HARDAL, KARADAĞ, KARAKARTAL, PELİN, SÖNMEZ sk / YALIKÖY mah AYKUT sk / ÖRENCİK mah ACEM ÇIKMAZI, AKSOY, AKSU, AKSÖĞÜT, ATİK ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, CEVİZLER, DAR, GALİP, GÖKÇE ÇIKMAZI, GÜLİZAR, KAVAK, KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVILCIM ÇIKMAZI, KIYMET, KIZILCIK ÇIKMAZI, KIZILDAĞ ÇIKMAZI, KIZILÇAM ÇIKMAZI, KONUK, KİBAR, SARAL ÇIKMAZI, SERENGÜL, SEÇKİN, TEPEBAŞI, YAZICI, YERYÜZÜ, ÇAKMAK, ÇAM, ÖRENCİK, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT:
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES, AŞİYAN, HADIMKÖY YOLU, LOZAN, MELTEM, PINAR sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKASYA, ERGUVAN, KİRAZ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KİRAZLIK ÇIKMAZI, SÖĞÜT, TÜTÜN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAMLIK, ÇINARLI sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-771 sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH:
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah DEVOĞLU YOKUŞU, KALEM, KANTARCILAR, KEPENEKÇİ, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, PAÇACI, ŞEYH DAVUT HANI sk / MERCAN mah İSMETİYE sk / RÜSTEMPAŞA mah KIZILHAN sk / SARIDEMİR mah HALLAÇ ABDURRAHMAN, KANTARCILAR, KUTUCULAR, LİMONCU sk / SÜLEYMANİYE mah BESTEKAR BASRİ, DÖKMECİLER HAMAMI, FETVA YOKUŞU, MİMAR SİNAN, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR, SİYAVUŞPAŞA, ŞAMDANCI sk / TAHTAKALE mah CÖMERTTÜRK, KAHVECİLER, TAHTAKALE, TAHTAKALE KARAKOLU, TOMRUK, ÇAMAŞIRCILAR sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah FATİH, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah CÜCE ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA:
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 559. sk bölgelerinde 16/10/2023 00:05:00 - 16/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARAYOLLARI mah sk bölgelerinde 16/10/2023 00:05:00 - 16/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN:
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 598., BERRAK sk / ÇINAR mah 745., 747., 748., 749., 750., 752., DOĞANBEY, ESENLER sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY, E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜNAY, GÜNDOĞDU, GÜNEŞ, KINALITEPE, NADİDE, NEDİM ÇIKMAZI, PARK sk / GENÇOSMAN mah ACAR, AKAN, AKARSU, AKTARAN, AKTAŞ, AKYILDIZ, AKÇAYLI, ALEMDAR, ANAYURT, ARMAĞAN, ATAKAN, ATALAY, AVCILAR, AYAZ, DAVUTPAŞA 1., DOĞANAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DUMLU, DUMLUPINAR, DÖNMEZ, DÜLGER, DÜNDAR, DİLBER, DİLEK, DİLŞAH, EMİNE PARS, GEÇİT, KAYMAKÇI, KAYNAK, KIŞLA, KORAY, KİRAZLI, MADALYA, MANOLYA, MEHMETÇİK, MERA, MERHALE, MESLEK, MUSTAFA YAŞAR, PERİ, SARDUNYA, SEMİZ, TATLISU, TOPÇU, ULUS, VİŞNE, YETKİN, YEŞİLOVA, YOLCU, YÖNETİCİ, ÇİNÇİNDERE, ÖZGECAN, ÖZLEM, İMECE, İNCE, ŞEBBOY, ŞEHİT ONBAŞI MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ sk / GÜNEŞTEPE mah BAĞLAR, BERRAK, KAMER, KARDEŞLER, KELEBEK, KUTSAL, MEHMET AKİF, SOĞANAĞA, SOĞANLI, YEŞİLTEPE, ÖZGÜR sk / GÜVEN mah KARADENİZ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah 589, BİRSEL, KARDEŞLER, VARDAR sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA, AKÇAAĞAÇ, AKÇAY, ARDIÇ, BARIŞ, CEVİZ, COŞKUN, EMEK, ESKİ LONDRA ASFALTI, FATİH, G-2, G-8, GÖKSEL, GÖLGELİ, GÜLİZAR, HALDUN TANER, IHLAMUR, KALENDER, KARADAL, KAYALAR, KIRGIZ, KIZILAĞAÇ, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY, NADİDE, OKUR, PELİT, SAVAŞ, SAVUR, SEDİR, UZUN, YÜKSEL, ZAKKUM, ZEKİ, ÇAM, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, ALTIN BAKKAL, ALİ RUHİ BOZKIR bölgelerinde 16/10/2023 01:00:00 - 16/10/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 598., BERRAK sk / ÇINAR mah 745., 747., 748., 749., 750., 752., DOĞANBEY, ESENLER sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY, E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜNAY, GÜNDOĞDU, GÜNEŞ, KINALITEPE, NADİDE, NEDİM ÇIKMAZI, PARK sk / GENÇOSMAN mah ACAR, AKAN, AKARSU, AKTARAN, AKTAŞ, AKYILDIZ, AKÇAYLI, ALEMDAR, ANAYURT, ARMAĞAN, ATAKAN, ATALAY, AVCILAR, AYAZ, DAVUTPAŞA 1., DOĞANAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DUMLU, DUMLUPINAR, DÖNMEZ, DÜLGER, DÜNDAR, DİLBER, DİLEK, DİLŞAH, EMİNE PARS, GEÇİT, KAYMAKÇI, KAYNAK, KIŞLA, KORAY, KİRAZLI, MADALYA, MANOLYA, MEHMETÇİK, MERA, MERHALE, MESLEK, MUSTAFA YAŞAR, PERİ, SARDUNYA, SEMİZ, TATLISU, TOPÇU, ULUS, VİŞNE, YETKİN, YEŞİLOVA, YOLCU, YÖNETİCİ, ÇİNÇİNDERE, ÖZGECAN, ÖZLEM, İMECE, İNCE, ŞEBBOY, ŞEHİT ONBAŞI MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ sk / GÜNEŞTEPE mah BAĞLAR, BERRAK, KAMER, KARDEŞLER, KELEBEK, KUTSAL, MEHMET AKİF, SOĞANAĞA, SOĞANLI, YEŞİLTEPE, ÖZGÜR sk / GÜVEN mah KARADENİZ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah 589, BİRSEL, KARDEŞLER, VARDAR sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA, AKÇAAĞAÇ, AKÇAY, ARDIÇ, BARIŞ, CEVİZ, COŞKUN, EMEK, ESKİ LONDRA ASFALTI, FATİH, G-2, G-8, GÖKSEL, GÖLGELİ, GÜLİZAR, HALDUN TANER, IHLAMUR, KALENDER, KARADAL, KAYALAR, KIRGIZ, KIZILAĞAÇ, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY, NADİDE, OKUR, PELİT, SAVAŞ, SAVUR, SEDİR, UZUN, YÜKSEL, ZAKKUM, ZEKİ, ÇAM, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, ALTIN BAKKAL, ALİ RUHİ BOZKIR bölgelerinde 16/10/2023 06:00:00 - 16/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE:
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 16/10/2023 00:01:00 - 16/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAZIM KARABEKİR, 1.KORUTÜRK, 1.SAZLI, 1.ZEYTİN, 2.KIRMIZIGÜL, 2016., 3.ERGUVAN, 3.NAMIK KEMAL, BAYAR, CELİLDAĞ, CEMAL GÜRSEL, ERTUĞRUL, GÜLBAHAR, KİBAR, MAVİ, MESTAN, TİMURLENK, ÖNER sk bölgelerinde 16/10/2023 00:01:00 - 16/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -İNÖNÜ mah sk bölgelerinde 16/10/2023 00:01:00 - 16/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI, OYAK SİTESİ 2. KISIM sk bölgelerinde 16/10/2023 00:01:00 - 16/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.NAR, 701., 702., ERİK, FISTIK, KARADUT, KASIMPATI, KAZIM KARABEKİR, KÖKNAR, LEYLEK, SARDUNYA, ZERDALİ, ÜZÜM, İĞDE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1.MERCAN, 1.ÖZTÜRK, 1.İKİZLER, 1805. ÇIKMAZ, 1806., 1807., 2.HAKAN, 2.MURAT, 3.CAN, AYTEKİN, BALTACI, BAĞLAR, ERSÖZ, KARDEŞLER, NEBİOĞLU, SAKIZ, ÇAĞRI, ÖZCAN sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ASLI, 1.KASIMPATI, 1.KESTANE, 1.KİRAZ, 1.VİŞNE, 1.ÖZEN, 2.MENEKŞE, ABAY, AKGÜN, ATLAS, BURCU, FATİH, KARDELEN, KÖROĞLU, MELİKE, TIĞILAY, ÇALIŞKAN, ŞEHİT AHMET GÜVENÇ sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ORTA, SERHAT, ÇİZMECİ sk / SULTAN MURAT mah ÇİZMECİ sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, 2.YAVUZ SELİM, ALPARSLAN, HÜRRİYET, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZAFER, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 16/10/2023 16:00:00 - 16/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER:
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 102., 103., 113., 114., 115., 116., 122., 150., 151., 153., 154., 156., 162., 173., 175., 176., 177., 192., 194., 195., 196., 205., 207., 210. ÇIKMAZ, AYAZAĞA 207. ÇIKMAZI, ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL SARIYER ilce -PTT EVLERİ mah sk bölgelerinde 16/10/2023 09:30:00 - 16/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah BEYAZ GÜL, DOĞAN, DOĞANEVLER, GÜRSEL, GİRNELİ, KIBRIS, KONGRE, KUBİLAY, YUSUFELİ, ŞEHİT BÜLENT KARASU sk bölgelerinde 16/10/2023 09:30:00 - 16/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ:
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk / SEMİZKUMLAR mah YAYLA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI, GÖKYÜZÜ, MUDANYA, MİRAY ÇIKMAZI, YARDIMCI, YESEVİ, İSTASYON sk bölgelerinde 16/10/2023 10:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, ALSANCAK, BAĞDAT, BOZOVA, CAHİT ARF, DİLŞAD, ECEABAT, GENÇOSMAN, GÖKÇEADA, GÜZELYURT, HALFETİ, HALİFE, HARRAN, KORKUTELİ, KULP ÇIKMAZI, MAVİKOR ÇIKMAZI, NURHAN, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YALIKÖY, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇELİKHAN, İSHAKPAŞA, İZZET sk bölgelerinde 16/10/2023 10:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, GAZİ, KARDEŞ ÇIKMAZI, MUAZZİZBEY, SES, TURGUT REİS, ÇİZGİ, İREM, ŞENEL sk bölgelerinde 16/10/2023 10:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ:
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ:
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 16/10/2023 09:00:00 - 16/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU:
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 102., 102/1., 103., 103/1., 103/2., 103/3., 103/5., 103/6., 103/A, 103/B, 103/C, 105/2., 125., 131., 132., 133., 134., 135., 310., CAHİT BAYRAM, SEMİHA ŞAKİR sk / TELSİZ mah 101., BALIKLI YOL, FESLEĞEN, LEYLAK, MENEKŞE, SÜMBÜL sk / VELİEFENDİ mah G/2. sk / ÇIRPICI mah 300., MODABAĞ 10, MODABAĞ 9, SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 16/10/2023 09:05:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 65/4. sk / YEŞİLTEPE mah 56., 74/3. sk bölgelerinde 16/10/2023 09:10:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10/1., 11., 11/5., 13., 15., 16., 217., 218., 22/2., 22/3., 22/4., 22/5., 22/6., 223., 224., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 16/10/2023 09:10:00 - 16/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 5., DEMİRCİLER SİTESİ 6., DEMİRCİLER SİTESİ 7., DEMİRCİLER SİTESİ 8. sk bölgelerinde 16/10/2023 16:00:00 - 16/10/2023 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.