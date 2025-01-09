İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 10 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek elektrik kesintilerini açıkladı. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte İstanbul'da planlı elektrik kesintilerinin detayları ve elektriğin kesileceği bölgeler...
ZEYTİNBURNU - SEYİTNİZAM Mah., G/19. Sk. ve civarı.
SULTANGAZİ - CUMHURİYET Mah., 2375., AŞİYAN, CEBECİ, DERSAADET, NECİP FAZIL Sk. ve civarı.
SULTANGAZİ - 75. YIL Mah., 1251/1., 1252/1., 1252/2., 1260., 1270., 1258., 1258/4., 1259., 1307., 1326/3., 1327., İSTİKLAL Sk. ve civarı.
SULTANGAZİ -50. YIL Mah., 2183., 2184., 2187., 2188., C, D Sk. ve civarı.
KÜÇÜKÇEKMECE - ATAKENT Mah., 228., 229., PROF. AZİZ ERGİN Sk. ve civarı.
KÜÇÜKÇEKMECE - İSTASYON Mah., 1424. Sk. ve civarı.
KAĞITHANE - SEYRANTEPE Mah., ALTINAY, NİLÜFER, LEMAN, SARMAŞIK Sk. ve civarı.
KAĞITHANE - ÇELİKTEPE Mah., GEYİK, HİSAR, KALYON, KANCA, KIYIBOYU, KOCA SÍNAN, KOCA SÍNAN ÇIKMAZI, KUYTU, KÖPRÜLÜ, NAMIK KEMAL, RIFATPAŞA, SADIK, SADRAZAM, SİPAHİ, YEDİVEREN, YENİYOL, YENİÇAĞ, ZADE, ÇANAKÇI, ÇEMENZAR, ÖZLEM, ÖZVER, ÖZYURT, ÜÇOKLAR, İNCE Sk. ve civarı,
KAĞITHANE - ORTABAYIR Mah., DUTLUK, ERKILIÇ, TOPEL, YENİ, ZAMİR Sk. / ÇELİKTEPE Mah., ALTIN, ARAYÖN, ASLI, ASMALI, ATİLLA, AYBEY, CELALİ, CEYHAN, DUTLUK, DİVAN, EFLAK, ELÇİ, ESTERGON, FATİH SULTAN MEHMET, GENÇ OSMAN Sk. ve civarı.
GAZİOSMANPAŞA - KARADENİZ Mah., 1179. Sk. ve civarı.
EYÜPSULTAN - EMNİYETTEPE Mah., 1.NEYZEN, DÜZGÜN, GEMİCİ, KAHVECİ, MEHMET AKİF ERSOY, MIZRAK, OK, SAMANYOLU, YELKENCİ Sk. / GÜZELTEPE Mah., MEHMET AKİF ERSOY, ÜÇEVLER ÜSTÜ Sk. ve civarı.
ESENYURT - ÖRNEK Mah., 1352., 1355. Sk. ve civarı.
ESENYURT - SÜLEYMANİYE Mah., 719., 721., 725., 769., 780., 797., HACI BEKTAŞ VELİ Sk./YENİKENT Mah., 655., 690, 692., 695. Sk, ve civarı,
ESENYURT - OSMANGAZİ Mah., 2684. Sk, ve civarı,
BÜYÜKÇEKMECE - 19 MAYIS Mah., DEMET Sk. ve civarı.
ESENYURT - İNCİRTEPE Mah., 235. Sk. ve civarı.
BEYLİKDÜZÜ - YAKUPLU Mah., 124., 126., 128., 130., 132, 134, 148., 150, 186., 35., 41., 43, HAKİMİYET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Sk. ve civarı.
BEYLİKDÜZÜ - YAKUPLU Mah., ARDIÇ, GÜRGEN, HÜRRİYET, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, ÇAM Sk. ve civarı.
BEYLİKDÜZÜ - BARIŞ Mah., FİDANGÖR, PAPATYA, PINAR Sk. ve civarı.
BAŞAKŞEHİR - ALTINŞEHİR Mah., ALEV, BAYAR, BURÇAK, DERE, EREN, EŞREF, GÜLÇİN, ÇETİN, KOÇAK, MELEK, MUHSİN YAZICIOĞLU, ÖMÜR Sk. ve civarı.
BAŞAKŞEHİR - ALTINŞEHİR Mah., ALEV, BAYAR, BURÇAK, DERE, EREN, EŞREF, GÜLÇİN, ÇETİN, KOÇAK, MELEK, MUHSİN YAZICIOĞLU, ÖMÜR Sk. ve civarı
BAKIRKÖY - CEVİZLİK Mah., EBUZİYA SK. / YEŞİLKÖY Mah., AHMET TANER KIŞLALI Sk. / ŞENLİKKÖY Mah., ACAR, AVCILAR, GÜNYÜZÜ, YAMAÇ, YEŞİLKÖY, ÇATAL, ÇATAL ÇIKMAZI, İNCİ Sk. ve civarı.
BAKIRKÖY - YEŞİLKÖY Mah., SAADETLİ Sk. / ŞENLİKKÖY Mah., ALTI EKİM, AVŞAROĞLU, BEGONYA, BUDAK, BİRGÜL, ECELER, GERMEYAN, GÜNYÜZÜ, HARMAN, KONAKLI, ORMAN, SARUHAN, ÇATAL, ÇİFTLİK, ÇİĞDEM, ÜLKEM Sk. ve civarı.
BAHÇELİEVLER - YENİBOSNA MERKEZ Mah., CEMAL ULUSOY, ŞEHİT YUNUS ÇAÇA Sk. ve civarı.
BAHÇELİEVLER - KOCASİNAN MERKEZ Mah., AHMET YESEVİ, EGE, ERHAN, GÖRGÜLÜ, HÜR, HÜR ÇIKMAZI, KARABURUN, KORKUT, MAHMUTBEY, SERHAT, ÇAMLI, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÖRS, ÜÇEVLER Sk. /ZAFER Mah., AHMET KABAKLI, BAHARİSTAN, BAĞLARBAŞI, BÜNYAN, CANAN, CANLI, CENGİZHAN, CENTİLMEN, COŞARSU, CİHANGİR, DALYAN, KALYON, PIRLANTA Sk. ve civarı. BOCAZICI
BAHÇELİEVLER - HÜRRİYET Mah., AHMET YESEVİ, BAKIRCILAR, DERYA, DUMLUPINAR 1, GÖKMEN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PALANDÖKEN, SAKARYA 1 Sk./KOCASİNAN MERKEZ Mah., AHMET YESEVİ, EGE, ERHAN, GÖKMEN, GÖRGÜLÜ, HÜR, HÜR ÇIKMAZI, KARABURUN, KORKUT, KUMRULU 1, MAHMUTBEY, SERHAT, SEVİM, ÇAMLI, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÖRS, ÜÇEVLER, ÜÇEVLER CAMI Sk. ve civarı,
BAHÇELİEVLER - HÜRRİYET Mah., BAKIRCILAR Sk. ve civarı.
BAĞCILAR - MAHMUTBEY Mah., 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, PEYAMİ SAFA, SOĞUKSU, TURGUT Sk. ve civarı,
BAĞCILAR - KİRAZLI Mah., 1125. Sk./YENİMAHALLE Mah., 1584, Sk. ve civarı,
BAĞCILAR - 100. YIL Mah., 2202., 2227., 2228., 2238., 2241., 2242. Sk. ve civarı.
AVCILAR - AMBARLI Mah., ALACA, BADEM, BİLGE, BİRTAN, CANAN, CEMRE, CEREN, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HOCA, HİNDİ, IŞIK, KIRIM, NADAS, SEYMΕΝ, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ÖZLEM, İLKBAHAR, ŞAHİN, ŞEHİT ACARKAN SK. / CİHANGİR Mah., REŞİTPAŞA Sk. ve civarı.
ARNAVUTKÖY - YASSIÖREN Mah, ve civarı,
ARNAVUTKÖY - MUSTAFA KEMAL PAŞA Mah., KAZIM KARABEKİR, MUCİZE Sk. ve civarı.
ARNAVUTKÖY - BOYALIK Mah., TAYAKADIN- YASSIÖREN Sk. / YASSIÖREN Mah., AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK Sk. ve civarı.