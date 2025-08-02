İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

2 Ağustos 2025 Cumartesi günü İstanbul'da planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Kesinti yaşanacak ilçeler, mahalleler ve saat aralıkları belli oldu. İşte detaylar...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 1

KESİNTİLER GÜN BOYU SÜREBİLİR

İstanbul'da 2 Ağustos Cumartesi günü çeşitli ilçelerde planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Yetkililer, vatandaşların önlem almalarını istedi.

İşte kesintini olacağı ilçeler...

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İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 2
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İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 3
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İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 4
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İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 5
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İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 6
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İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 7
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İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 8
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İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 9
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İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 10
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İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 11
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İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 12
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İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? - Resim: 13
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istanbul elektrik kesintisi