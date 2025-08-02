İstanbul’da 2 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi olacak mı? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
2 Ağustos 2025 Cumartesi günü İstanbul'da planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Kesinti yaşanacak ilçeler, mahalleler ve saat aralıkları belli oldu. İşte detaylar...
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KESİNTİLER GÜN BOYU SÜREBİLİR
İstanbul'da 2 Ağustos Cumartesi günü çeşitli ilçelerde planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Yetkililer, vatandaşların önlem almalarını istedi.
İşte kesintini olacağı ilçeler...
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