İstanbul'da Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi! 30 Kasım Perşembe Günü Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, BİNAY, CANSEVER, EMRULLAH, FATİH, NEVİN, TUNAHAN, ÜRGÜP sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AK, AKINCI, ALPDEMİR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CEREN, CESUR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÖKÇEAĞAÇ, GÖLKAYA, GÜLBAHÇE, GÜLBAĞLAR, GÜZELTEPE, KARDELEN, KESTANE, KURŞUNLU, MERA, MEŞE TARLA, MUHABBET, NÜKHET, SAMANTEPE, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TALİP, ULUBATLI, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / FATİH mah AKAY, AKKOÇ, AYDIN SAYILI, KAAN, MEŞE TARLA, NARLIK, OKÇU, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÇİLİNGİR mah ANIT, DERMAN, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, ORKUN, SABAH, TÜRKBEYİ, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YERDEMİR, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ASİYE, ATAYURT, KIRKAĞAÇ, TOPDEMİR, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZIŞIK sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, PAPATYALI, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAYTAR, HACI, HAMZA YERLİKAYA, KAHRAMAN, KALYON, KARTOPU, KOÇAK, KİBELE, KİLİM, NALBANT, OYMAK, SANDAL, SARI ÇİÇEK, SEMİHA ŞAKİR, YUVA, ÇETİN EMEÇ, ÜZENGİ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, BENER, BUDAK, EZGİ, HASAN ÖNEL, KUBİLAY, TURAN sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.