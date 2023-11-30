İstanbul'da Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi! 30 Kasım Perşembe Günü Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintilerini BEDAŞ önceden duyurmaktadır. Peki 30 Kasım günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrik kesintisi yaşanan ilçelerde elektrik ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ'ın duyurduğu ilçeler...
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, BİNAY, CANSEVER, EMRULLAH, FATİH, NEVİN, TUNAHAN, ÜRGÜP sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AK, AKINCI, ALPDEMİR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CEREN, CESUR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÖKÇEAĞAÇ, GÖLKAYA, GÜLBAHÇE, GÜLBAĞLAR, GÜZELTEPE, KARDELEN, KESTANE, KURŞUNLU, MERA, MEŞE TARLA, MUHABBET, NÜKHET, SAMANTEPE, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TALİP, ULUBATLI, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / FATİH mah AKAY, AKKOÇ, AYDIN SAYILI, KAAN, MEŞE TARLA, NARLIK, OKÇU, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÇİLİNGİR mah ANIT, DERMAN, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, ORKUN, SABAH, TÜRKBEYİ, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YERDEMİR, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ASİYE, ATAYURT, KIRKAĞAÇ, TOPDEMİR, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZIŞIK sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, PAPATYALI, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAYTAR, HACI, HAMZA YERLİKAYA, KAHRAMAN, KALYON, KARTOPU, KOÇAK, KİBELE, KİLİM, NALBANT, OYMAK, SANDAL, SARI ÇİÇEK, SEMİHA ŞAKİR, YUVA, ÇETİN EMEÇ, ÜZENGİ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, BENER, BUDAK, EZGİ, HASAN ÖNEL, KUBİLAY, TURAN sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 30/11/2023 08:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1648. sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1648. sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FİLDAMI, SIĞIRTMAÇ, TEZ, ÇOBAN ÇEŞME, ÇÖREKOTU sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAVALİMANI sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -OSMANİYE mah sk bölgelerinde 30/11/2023 12:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk / ATAKÖY 7-8-9-10. MAHALLE mah sk bölgelerinde 30/11/2023 12:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah ZEYTİNLİBAHÇE sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 30/11/2023 10:00:00 - 30/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah LİMAN sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ARŞIN, BATI TRAKYA, HALAY, MARMARA, SEMA, TURGUT ÖZAL, YAŞAR DOĞU, İDİL sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DİVAN, GENÇLİK, MEHMET AKİF ERSOY, RAUF DENKTAŞ, VAKIF sk bölgelerinde 30/11/2023 13:00:00 - 30/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT:
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 302., 277 sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2299. sk bölgelerinde 30/11/2023 09:00:00 - 30/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.