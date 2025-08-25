İstanbul’da elektrik kesintisi: 26 Ağustos 2025’te hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İSTANBUL’DA 26 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ



BEDAŞ, 26 Ağustos Salı günü birçok ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbul’un farklı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren elektrikler kesilecek. Planlı bakım ve onarım kapsamında yapılacak kesintiler ilçe ilçe duyuruldu.