İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 26 Aralık Perşembe günü İstanbul’da planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek bölgeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
BEDAŞ, planlı bakım çalışmaları kapsamında kesinti yaşanacak bölgelerin listesini paylaştı. Kesintilerin süresi ve saatleri mahalle bazında farklılık gösterecek. İşte 26 Aralık Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler:
Arnavutköy ilçesi
Arnavutköy ilçesi
Arnavutköy ilçesi
Arnavutköy ilçesi
Avcılar ilçesi
Avcılar ilçesi
Avcılar ilçesi
Avcılar ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bakırköy ilçesi
Bakırköy ilçesi
Başakşehir ilçesi
Başakşehir ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Beşiktaş ilçesi
Beylikdüzü ilçesi
Beyoğlu ilçesi
Beyoğlu ilçesi
Büyükçekmece ilçesi
Büyükçekmece ilçesi
Esenler ilçesi
Esenler ilçesi
Esenyurt ilçesi
Esenyurt ilçesi
Esenyurt ilçesi
Esenyurt ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Fatih ilçesi
Fatih ilçesi
Fatih ilçesi
Fatih ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Güngören ilçesi
Kağıthane ilçesi
Kağıthane ilçesi
Küçükçekmece ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sultangazi ilçesi
Sultangazi ilçesi
Sultangazi ilçesi
Şişli ilçesi
Şişli ilçesi
Şişli ilçesi
Şişli ilçesi
Şişli ilçesi