İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 26 Aralık Perşembe günü İstanbul’da planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek bölgeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 1

BEDAŞ, planlı bakım çalışmaları kapsamında kesinti yaşanacak bölgelerin listesini paylaştı. Kesintilerin süresi ve saatleri mahalle bazında farklılık gösterecek. İşte 26 Aralık Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler: 

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İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 2

Arnavutköy ilçesi

2 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 3

Arnavutköy ilçesi

3 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 4

Arnavutköy ilçesi

4 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 5

Arnavutköy ilçesi

5 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 6

Avcılar ilçesi

6 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 7

Avcılar ilçesi

7 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 8

Avcılar ilçesi

8 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 9

Avcılar ilçesi

9 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 10

Bağcılar ilçesi

10 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 11

Bağcılar ilçesi

11 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 12

Bahçelievler ilçesi

12 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 13

Bakırköy ilçesi

13 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 14

Bakırköy ilçesi

14 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 15

Başakşehir ilçesi

15 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 16

Başakşehir ilçesi 

16 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 17

Bayrampaşa ilçesi

17 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 18

Beşiktaş ilçesi

18 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 19

Beylikdüzü ilçesi

19 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 20

Beyoğlu ilçesi

20 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 21

Beyoğlu ilçesi

21 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 22

Büyükçekmece ilçesi

22 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 23

Büyükçekmece ilçesi

23 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 24

Esenler ilçesi

24 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 25

Esenler ilçesi

25 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 26

Esenyurt ilçesi

26 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 27

Esenyurt ilçesi

27 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 28

Esenyurt ilçesi

28 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 29

Esenyurt ilçesi

29 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 30

Eyüpsultan ilçesi

30 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 31

Eyüpsultan ilçesi

31 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 32

Eyüpsultan ilçesi

32 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 33

Fatih ilçesi

33 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 34

Fatih ilçesi

34 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 35

Fatih ilçesi

35 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 36

Fatih ilçesi

36 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 37

Gaziosmanpaşa ilçesi

37 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 38

Güngören ilçesi

38 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 39

Kağıthane ilçesi

39 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 40

Kağıthane ilçesi

40 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 41

Küçükçekmece ilçesi

41 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 42

Sarıyer ilçesi

42 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 43

Sarıyer ilçesi

43 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 44

Sarıyer ilçesi

44 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 45

Sarıyer ilçesi

45 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 46

Sarıyer ilçesi

46 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 47

Sarıyer ilçesi

47 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 48

Sarıyer ilçesi

48 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 49

Sarıyer ilçesi

49 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 50

Sultangazi ilçesi

50 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 51

Sultangazi ilçesi

51 57
İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 52

Sultangazi ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 53

Şişli ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 54

Şişli ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 55

Şişli ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 56

Şişli ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi! 26 Aralık’ta hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 57

Şişli ilçesi

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