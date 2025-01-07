İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek
İstanbul’da 8 Ocak’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.
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Avcılar ilçesi
Avcılar ilçesi
Avcılar ilçesi
Avcılar ilçesi
Avcılar ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bakırköy ilçesi
Bakırköy ilçesi
Bakırköy ilçesi
Bakırköy ilçesi
Başakşehir ilçesi
Başakşehir ilçesi
Başakşehir ilçesi
Başakşehir ilçesi
Başakşehir ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
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Gaziosmanpaşa ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Kağıthane ilçesi
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Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
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Silivri ilçesi
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