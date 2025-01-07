İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek

İstanbul’da 8 Ocak’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 1

Avcılar ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 2

Avcılar ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 3

Avcılar ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 4

Avcılar ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 5

Avcılar ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 6

Bağcılar ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 7

Bağcılar ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 8

Bahçelievler ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 9

Bahçelievler ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 10

Bahçelievler ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 11

Bahçelievler ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 12

Bahçelievler ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 13

Bakırköy ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 14

Bakırköy ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 15

Bakırköy ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 16

Bakırköy ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 17

Başakşehir ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 18

Başakşehir ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 19

Başakşehir ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 20

Başakşehir ilçesi

20 41
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 21

Başakşehir ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 22

Bayrampaşa ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 23

Esenyurt ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 24

Eyüpsultan ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 25

Fatih ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 26

Fatih ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 27

Gaziosmanpaşa ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 28

Gaziosmanpaşa ilçesi

28 41
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 29

Gaziosmanpaşa ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 30

Kağıthane ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 31

Kağıthane ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 32

Küçükçekmece ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 33

Küçükçekmece ilçesi

33 41
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 34

Sarıyer ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 35

Sarıyer ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 36

Sarıyer ilçesi

36 41
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 37

Sarıyer ilçesi

37 41
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 38

Silivri ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 39

Silivri ilçesi

39 41
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 40

Sultangazi ilçesi

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İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı! Saatler sürecek - Resim: 41

Zeytinburnu ilçesi

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istanbul elektrik kesintisi