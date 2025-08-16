İstanbul'da elektrik kesintisi! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ağustos Pazar elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ, 17 Ağustos Pazar günü İstanbul’da elektrik kesintisi olacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul'da elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ağustos Pazar elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ!

BEDAŞ 17 Ağustos Pazar elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı

İstanbul'da elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ağustos Pazar elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

PLANLI VE BAKIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA KESİNTİ

BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacak yerleri mahallesine kadar açıklıyor.

İstanbul'da elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ağustos Pazar elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

KESİNTİ OLACAK YERLER BELLİ OLDU

İşte İstanbul'da 17 Ağustos 2025 Pazar günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler:

İstanbul'da elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ağustos Pazar elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
İstanbul'da elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ağustos Pazar elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
İstanbul'da elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ağustos Pazar elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
İstanbul'da elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ağustos Pazar elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
İstanbul'da elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ağustos Pazar elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
