İstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek! 13 Nisan pazar elektrik kesintileri
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri mahalle bazında açıklamaya devam ediyor. 13 Nisan 2025 Pazar günü, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak.
Elektrik kesintisi ile ilgili detaylı bilgilere, ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından ulaşılabiliyor.
İstanbul'daki elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler listesine dair bilgiler de yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 13 Nisan’da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 NİSAN İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ