İstanbul'da elektrik kesintisi: Saatler sürecek!

Elektrikler gitti mi? Elektriklerin ne zaman gelecek sorularının içeriği merak konusu oldu. 30 Aralık Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebiliyoruz.

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 30 Aralık 2024 Pazartesi günü çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşların arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili olayların unutulmasına hız verdi. Peki, 30 Aralık 2024 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detay haberimizde...