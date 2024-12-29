İstanbul'da elektrik kesintisi: Saatler sürecek!
BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 30 Aralık 2024 günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler.
Elektrikler gitti mi? Elektriklerin ne zaman gelecek sorularının içeriği merak konusu oldu. 30 Aralık Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebiliyoruz.
İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 30 Aralık 2024 Pazartesi günü çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşların arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili olayların unutulmasına hız verdi. Peki, 30 Aralık 2024 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detay haberimizde...
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedariki ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesi, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler seçeneğinden, mobil web yerinde ve BEDAŞ 186 mobil başlangıç noktası. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin genişletilmesi için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.