İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? BEDAŞ Duyurdu: 9 Aralık Cumartesi Günü Nerede Elektrik Kesilecek?

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ILGAZ sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk / ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 09/12/2023 09:30:00 - 09/12/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA sk / HASTANE mah AYASOFYA, BALABAN, GÜLFER, KORULUK, OKUTAN, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL sk bölgelerinde 09/12/2023 10:00:00 - 09/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, KAKTÜS, LEYLA, SARI ORKİDE sk bölgelerinde 09/12/2023 10:00:00 - 09/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 09/12/2023 10:30:00 - 09/12/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 09/12/2023 11:30:00 - 09/12/2023 12:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-139 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3002., 3132., 3137., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / OSMANGAZİ mah 2609., 2617., 2638., 2639., 2684., AÇELYA, AŞIK, BAHÇIVAN, BARIŞ MANÇO, FESLEĞEN, FİLİZ, HALİDE EDİP ADIVAR, ITIR, KÜPE ÇİÇEĞİ, KÜÇÜK AYAZMA, MADIMAK, PAZAR, TAYFUN, TIRPAN, YELKEN sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631., 1633. sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.