İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? BEDAŞ Duyurdu: 9 Aralık Cumartesi Günü Nerede Elektrik Kesilecek?
BEDAŞ planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurmaktadır. BEDAŞ'a göre hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 9 Aralık 2023 Cumartesi günü yaşanan elektrik kesintileri saat kaçta bitecek? İşte BEDAŞ'ın elektrik kesintisi yaşanacağını duyurduğu o ilçeler...
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ILGAZ sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk / ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 09/12/2023 09:30:00 - 09/12/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA sk / HASTANE mah AYASOFYA, BALABAN, GÜLFER, KORULUK, OKUTAN, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL sk bölgelerinde 09/12/2023 10:00:00 - 09/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, KAKTÜS, LEYLA, SARI ORKİDE sk bölgelerinde 09/12/2023 10:00:00 - 09/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 09/12/2023 10:30:00 - 09/12/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 09/12/2023 11:30:00 - 09/12/2023 12:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-139 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3002., 3132., 3137., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / OSMANGAZİ mah 2609., 2617., 2638., 2639., 2684., AÇELYA, AŞIK, BAHÇIVAN, BARIŞ MANÇO, FESLEĞEN, FİLİZ, HALİDE EDİP ADIVAR, ITIR, KÜPE ÇİÇEĞİ, KÜÇÜK AYAZMA, MADIMAK, PAZAR, TAYFUN, TIRPAN, YELKEN sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631., 1633. sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1634., 1635., 1644., HALİDE EDİP ADIVAR sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1636., 1644., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1627., 1628. sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 476. sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 367., 368., 381., 388., 389., 399., 401., 406., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 414., 416., 425., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 09/12/2023 11:00:00 - 09/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ÖMÜR, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah HARMAN sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AVNİYE, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, KIBRIS, RUŞENBEY, SEFALI, TERAKKİ, TEYYARECİ HAYRETTİN, TEYYARECİ NURETTİN, YEŞİL ADALI, İNCİRLİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah FATİH, YILDIRIM sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1107., AYAZ, BUCAK, ERTEKİN, MALAZGİRT, YILDIRIM sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ÇAM sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 168., 176., 178., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 262., 264., 265., 271., 272., 273., 274., 276., 277., 278., 279., 281., 282., 283., 284., 285., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 294., 296., 297., 307., 308., 309., 311., 335., MEVLANA sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 26. BLOK sk bölgelerinde 09/12/2023 14:00:00 - 09/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, CEVİZ, DOLAPLIKUYU, DUBARACI, DÜZYOL, KARAKAVAK, KÖRKADI, KİREÇHANE GEDİĞİ, SEKBANLAR, ŞARIK ARIYAK sk bölgelerinde 09/12/2023 10:00:00 - 09/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah PAŞAZADE, YAKAN sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA, FULYA 3, UMUT 2 sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.