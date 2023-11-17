İstanbul'da Saatlerce Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler... BEDAŞ Duyurdu: 17 Kasım Cuma Günü Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKÇA, ALAY, BAYRAK, BİLEN, BİNKAN, ERTUNGA, HALKSEVER, HARAÇÇI, HAZAL, MİHRİBAN, SAHABİLER, TEFSİR, VARDAR, YENİHAMAM sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ALPDEMİR, GAYRETTEPE, GÖLKAYA, GÜZELTEPE, KURŞUNLU, SAMANTEPE, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TALİP, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALİ AYGÜN, AVCI, BOYACI, FEVZİ ÇAKMAK, SIVACI sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CEMRE, IŞIK sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-771 sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ERSOY, REYHAN, ÇALGI, ŞEN sk bölgelerinde 17/11/2023 13:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 17/11/2023 08:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1244., 1251., 1256., 1257., 1268., 1269., 1271., 1272., 1276., 1277., 1286., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.