İstanbul'da Saatlerce Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler... BEDAŞ Duyurdu: 17 Kasım Cuma Günü Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
BEDAŞ, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurmaktadır. Peki 17 Kasım Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrik kesintisi yaşanan ilçelerde elektrik ne zaman gelecek? Kesinti saat kaça kadar devam edecek?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKÇA, ALAY, BAYRAK, BİLEN, BİNKAN, ERTUNGA, HALKSEVER, HARAÇÇI, HAZAL, MİHRİBAN, SAHABİLER, TEFSİR, VARDAR, YENİHAMAM sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ALPDEMİR, GAYRETTEPE, GÖLKAYA, GÜZELTEPE, KURŞUNLU, SAMANTEPE, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TALİP, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALİ AYGÜN, AVCI, BOYACI, FEVZİ ÇAKMAK, SIVACI sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CEMRE, IŞIK sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-771 sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ERSOY, REYHAN, ÇALGI, ŞEN sk bölgelerinde 17/11/2023 13:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 17/11/2023 08:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1244., 1251., 1256., 1257., 1268., 1269., 1271., 1272., 1276., 1277., 1286., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ALTAY , BİLGE 1 sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah BEGONYA sk bölgelerinde 17/11/2023 10:00:00 - 17/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah RAUF ORBAY sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLYURT mah sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLYURT mah sk bölgelerinde 17/11/2023 12:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLYURT mah sk bölgelerinde 17/11/2023 12:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., ABDULLAH PAŞA, DAĞARCIK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ASİL, AYDEMİR sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -GAYRETTEPE mah sk bölgelerinde 17/11/2023 10:00:00 - 17/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE:
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah ALACA 1, BAĞLAR 1, DÖNEMEÇ, EZEL, FERİ, KAFKAS, KAZA, KEVSER, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KİZİR, ZEKİ BORA sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, CAMİ, ERÇETİN, HİS, ORTA, YAĞMUR, YUSUFHOCA, İCADİYE, İHSANİYE sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAŞKAYA, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, CENNET, CEREN, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.