İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 12 Haziran Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 12 Haziran Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 12 Haziran Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAŞAKŞEHİR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 12/06/2023 13:00:00 - 12/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Haziran 2023 Pazartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Haziran 2023 Pazartesi 16:00
İLÇE: BAYRAMPAŞA
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AY, ÇEVREYOLU sk bölgelerinde 12/06/2023 13:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Haziran 2023 Pazartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Haziran 2023 Pazartesi 17:00
İLÇE: ÇATALCA
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 12/06/2023 13:00:00 - 12/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Haziran 2023 Pazartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Haziran 2023 Pazartesi 14:00