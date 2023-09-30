İstanbullular dikkat! BEDAŞ duyurdu: Elektrik saatlerce kesilecek! Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

İstanbul'da yaşanan planlı elektrik kesintisi son günlerin en dikkat çeken olaylarından biri haline geldi. Şehir genelinde uygulanan bu kesintiler, enerji dağıtım sistemlerinin bakımı ve güncellenmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak, kesintilerin süresi ve yaygınlığı nedeniyle birçok İstanbul sakini bu durumdan etkilenmektedir. 30 Eylül 2023 günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

30 EYLÜL GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ARNAVUTKÖY:

HASTANE Mah. BALKANLAR, OĞUZATA, ÖZCAN TAŞKINBAŞ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HASTANE Mah. BALKANLAR, OĞUZATA, ÖZCAN TAŞKINBAŞ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BOLLUCA Mah. BANU, MAVİGÖL, PAYE, SEHER YILDIZI, SILA, SÜMELA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

FEVZİ ÇAKMAK Mah. 2089., 2091., 2095., 2096. sokak bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DEMİRKAPI Mah. 1732., 1734., 1737., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1756., 1757. sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DEMİRKAPI Mah. 1730., 1731. sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ:

DEREAĞZI Mah. SADIK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah ALGAN, AYDIN, AYSUN, BAŞÇAVUŞ, BOSTAN, CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENDER, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, FİLİZ 2, GÖLBOYU, HAMAM, HASANREİS, HEDİYE, KAMELYA 4, KAYIKHANE, KEMAL ATATÜRK, KEMAL ŞENGÖR, KERVANSARAY, KUMSALLAR, MEKTEP, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, SADIKBEY, SEÇKİN, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YELKEN, YENİMAHALLE, YURT, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇINAR 1, ÇİFTLİK, İBRAHİM AHMETAĞA, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜRPINAR Mah. BUĞRA, ERHAN, PİRİ REİS sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah HANIMELİ 1, HAS, KARAKUŞ, ÜNSAL 1 sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ADNAN KAHVECİ Mah. İLGİ, İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAVAKLI Mah. DENİZ AKTAŞ sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE:

19 MAYIS mah 2. BAHÇE, 3. BAHÇE, 4. BAHÇE, AKEL, D-100 KARAYOLU, GAZHANE, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, SAYDAĞ, ÇAĞDAŞ 1, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEHİT SERDAR ERDAL, ŞEVKİ ARI sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DEREAĞZI mah SADIK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah ALGAN, AYDIN, AYSUN, BAŞÇAVUŞ, BOSTAN, CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENDER, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, FİLİZ 2, GÖLBOYU, HAMAM, HASANREİS, HEDİYE, KAMELYA 4, KAYIKHANE, KEMAL ATATÜRK, KEMAL ŞENGÖR, KERVANSARAY, KUMSALLAR, MEKTEP, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, SADIKBEY, SEÇKİN, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YELKEN, YENİMAHALLE, YURT, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇINAR 1, ÇİFTLİK, İBRAHİM AHMETAĞA, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜRPINAR mah BUĞRA, ERHAN, PİRİ REİS sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah HANIMELİ 1, HAS, KARAKUŞ, ÜNSAL 1 sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DEREAĞZI mah SADIK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah ALGAN, AYDIN, AYSUN, BAŞÇAVUŞ, BOSTAN, CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENDER, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, FİLİZ 2, GÖLBOYU, HAMAM, HASANREİS, HEDİYE, KAMELYA 4, KAYIKHANE, KEMAL ATATÜRK, KEMAL ŞENGÖR, KERVANSARAY, KUMSALLAR, MEKTEP, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, SADIKBEY, SEÇKİN, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YELKEN, YENİMAHALLE, YURT, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇINAR 1, ÇİFTLİK, İBRAHİM AHMETAĞA, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA:

ÇAKIL mah ALTINBAŞAK, AZA HASAN, ESENLER, EVREN, FARUK, HAREM, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, RAMAZAN PEHLİVAN sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER:

TUNA mah 668., 670., 675., 680., 681., TUNA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT:

OSMANGAZİ mah 2657. sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZAFER mah HARAMİDERE YOLU sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKÇABURGAZ mah 3003., 3007. sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YEŞİLKENT mah ATATÜRK, G-214, G-656, G-657 sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKÇABURGAZ mah 3030. sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA:

MERKEZ mah ATA, SALİHPAŞA, VOLKAN, YAVER, ŞEHİT HASAN GÜREŞEN sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN:

MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÜNAYDIN, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÜLEYMAN NAZİF, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ZİYA PAŞA, ŞEMSİ PAŞA sk bölgelerinde 30/09/2023 12:00:00 - 30/09/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE:

ÇELİKTEPE mah sk bölgelerinde 30/09/2023 09:30:00 - 30/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇELİKTEPE mah BOĞAZKESEN, GÜNYAMAÇ, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HÜRMET, KARAŞAHİN, ULUBATLI, YILDIRIM BEYAZIT, ÜÇOKLAR sk bölgelerinde 30/09/2023 09:30:00 - 30/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇELİKTEPE mah BOĞAZKESEN, CEYHAN, GEDİZ, ULUBATLI, ÜSKÜP sk bölgelerinde 30/09/2023 09:30:00 - 30/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇELİKTEPE mah BABA İSHAK, CANDAR, EVREN, EYALET, GEDİZ, GEDİZ ÇIKMAZI, GEYLANİ, KIYIBOYU, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 30/09/2023 09:30:00 - 30/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTAN SELİM mah AYDINLAR, BAHADIR, BARUT, BESTEKAR, DUMAN, KOÇ, LALEGÜL, SAKARYA, SEZGİ, SONBAHAR, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, TEKNİK, TURAN, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 30/09/2023 15:30:00 - 30/09/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER:

GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah KEMERBURGAZ sk / USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY HANIMELİ, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MİNE, ARIKÖY NİLÜFER, ARIKÖY ORKİDE, ARIKÖY SEDİR, ARIKÖY ÇAM, AYVACIK, AÇELYA, BAĞLAR MEVKİİ, BAĞLAR..., DÜZENLEME YAPILIYOR, DİDİM, GÜLLER , GÜLLER VADİSİ-GÜLLER, GÜMÜŞSUYU, KAPTANI DERYA, KINIK, KİLYOS.., MAÇKA, NESİM, NİLÜFER., ORTAGEÇİT, SULTANOTU, TAŞKIŞLA, TOKMAKLI, USKUMRU, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VADİ, ZARGANA, ÇAM sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KEMERBURGAZ, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk / USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY HANIMELİ, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MİNE, ARIKÖY NİLÜFER, ARIKÖY ORKİDE, ARIKÖY SEDİR, ARIKÖY ÇAM, AYVACIK, AÇELYA, BAĞLAR MEVKİİ, BAĞLAR..., DÜZENLEME YAPILIYOR, DİDİM, GÜLLER , GÜLLER VADİSİ-GÜLLER, GÜMÜŞSUYU, KAPTANI DERYA, KINIK, KİLYOS.., MAÇKA, NESİM, NİLÜFER., ORTAGEÇİT, SULTANOTU, TAŞKIŞLA, TOKMAKLI, USKUMRU, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VADİ, ZARGANA, ÇAM sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MASLAK mah MASLAK MEYDAN sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ:

AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL, YAVUZLAR sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, DEMİRSOY ÇIKMAZI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KARASİNAN, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ÜSTÜN, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk / KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEHADET, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk / SEMİZKUMLAR mah YAYLA sk / İSMETPAŞA mah DOBRA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAVAKLI mah İSTANBUL CADDESİ bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ:

BOZKURT mah BİLEZİKÇİ, EŞREF EFENDİ, SEYMEN sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ:

YAYLA mah KONAK sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PİRİNÇÇİ mah AKINCI , ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇ OSMAN, GÖKÇAM, GÖRGÜLÜ, KORUK, MENDERES, PUSULA, URGAN, UZMAN, YEŞİLIRMAK, ÇAMPINAR, İNEBEY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, MİNE, YILDIZLAR sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU: