İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 30 Eylül kesinti listesi

GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 30 Eylül 2025 Salı günü İzmir’in birçok ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte saat saat kesinti listesi…

İzmir’de bugün farklı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Eylül 2025 Salı günü planlı bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında çok sayıda mahalle ve caddeye elektrik verilemeyecek.

Kesintiler bazı bölgelerde sabah 09.00’da başlayacak ve akşam 21.00’e kadar sürecek. İşte ilçe ilçe ve mahalle mahalle elektrik kesintisi programı:

ALİAĞA

– Yenişakran: Çeşme Önü Caddesi, 3376, 3378, 3380, 3382, 3386/1, 3387, 3388, 3391, 3396 sokaklar ve 2. Çevre Yolu (17.00–21.00)
– Çakmaklı: Papatya, Çamlık, Atatürk Caddesi ve çevresi (09.00–17.00)
– Çakmaklı: Kardelen, Karacadağ, Akasya, Orkide, Pınar Kümesi, Manolya, Selman Sokak (09.00–17.00)

 BAYINDIR

– Balcılar Köyü İç Yolu ve Kenger mevkii (09.00–17.00)
– Dernekli Mahallesi, Mersinli Dernekli Yolu (09.00–17.00)
– Arıkbaşı: 4 Eylül, Akçam, Arıkbaşı Caddesi, Cumhuriyet, Hürriyet, Okul, Yeşilçam, Sevgi Yolu ve çevre sokaklar (09.00–17.00)
– Sadıkpaşa, Karahalilli ve çevresi (12.00–17.00)

 BERGAMA

– Aşağıcuma, Yukarıbey ve Göbeller mahalleleri (10.00–16.00)

MENEMEN

– Ulus Mahallesi, Nene Hatun Caddesi ve çevresi (10.00–15.00)
– Camiikebir: Ziya Gökalp çıkmazı (09.00–14.00)
– Gazi Mustafa Kemal ve İnönü mahalleleri, Kavaklı mevkii (13.00–18.00)
– Kasımpaşa Mahallesi, 1002, 1012, 1025, 1031 sokaklar (14.00–19.00)

ÇİĞLİ

– Sasallı Merkez, Gazi Çiçek Caddesi (10.00–16.00)

GAZİEMİR

– Gazi Mahallesi, Refik Cesur Caddesi (13.00–17.00)

ÖDEMİŞ

– Gölcük ve Tekke mahalleleri, Mavigöl ve Boğaz mevkii (09.00–17.00)
– Tekke Köyü İç Yolu ve çevresi (09.00–17.00)

 ÇEŞME

– İsmet İnönü, Musalla, 16 Eylül ve Sakarya mahalleleri (09.00–15.00)
– Dalyan, 4033, 4036, 4040, 4042 sokaklar (12.00–18.00)
– Alaçatı, Hurmali Küme Evler ve Ares Kooperatifi (10.00–17.00)

 KARABAĞLAR

– Peker ve Yunus Emre mahalleleri, Sırrı Atalay çevresi (10.00–16.00)

 URLA

– Yaka, Hacı İsa ve Yeni mahalleler (10.00–16.00)

 TORBALI

– Ayrancılar Mahallesi: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74. Sokaklar ve Şevket Kıvılcım Değirmen Caddesi (09.00–12.00)
– Türkmenköy ve İnönü mahalleleri (12.00–15.00)

 BUCA

– Barış Mahallesi: Menderes Caddesi ve çevresi (17.00–17.15)
– Vali Rahmi Bey ve Barış mahalleleri (09.00–17.00)

 NARLIDERE

– Narlı Mahallesi (09.00–17.00)

GDZ Elektrik, kesinti saatlerinin planlı bakım çalışmalarına bağlı olarak değişebileceğini, vatandaşların güncel bilgilere şirketin resmi internet sitesi ve çağrı merkezinden ulaşabileceklerini duyurdu.

