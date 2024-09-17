Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 17 Eylül 2024 elektrik kesintileri

17 Eylül 2024'te İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ (Anadolu Yakası) ve BEDAŞ (Avrupa Yakası) tarafından yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle planlanan kesintileri sizler için derledik...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 17 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 1

Avrupa Yakası (BEDAŞ):

Bağcılar: Altyapı çalışmaları nedeniyle yaklaşık 3 saatlik kesinti yaşanacak.






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Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 17 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 2

Esenyurt: Bazı mahallelerde 4 saat sürecek kesintiler planlanıyor.
Beşiktaş: Levent ve sahil bölgelerinde yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.

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Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 17 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 3

Fatih: Tarihi bölgelerde yaklaşık 4 saatlik kesinti bekleniyor.

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Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 17 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 4

Anadolu Yakası (AYEDAŞ):

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Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 17 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 5

Ümraniye: Bazı mahallelerde 5 saat sürecek kesintiler yaşanacak.

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Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 17 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 6

Kartal: Sahil bölgelerinde 6 saate kadar sürecek kesintiler olacak.

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Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 17 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 7

Maltepe: Cevizli ve Küçükyalı mahallelerinde 4.5 ila 6 saat arası elektrik kesintisi planlanıyor.
Kadıköy: Fikirtepe ve Moda'da 4 saate kadar elektrik kesintisi yaşanacak.

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Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 17 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 8

Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak ve öğleden sonraya kadar sürebilecek. Gerçek zamanlı bilgiler ve detaylar için yerel yetkililer veya elektrik sağlayıcıların web sitelerinden bilgi alabilirsiniz.

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