Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 17 Eylül 2024 elektrik kesintileri
17 Eylül 2024'te İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. AYEDAŞ (Anadolu Yakası) ve BEDAŞ (Avrupa Yakası) tarafından yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle planlanan kesintileri sizler için derledik...
Avrupa Yakası (BEDAŞ):
Bağcılar: Altyapı çalışmaları nedeniyle yaklaşık 3 saatlik kesinti yaşanacak.
Esenyurt: Bazı mahallelerde 4 saat sürecek kesintiler planlanıyor.
Beşiktaş: Levent ve sahil bölgelerinde yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Fatih: Tarihi bölgelerde yaklaşık 4 saatlik kesinti bekleniyor.
Anadolu Yakası (AYEDAŞ):
Ümraniye: Bazı mahallelerde 5 saat sürecek kesintiler yaşanacak.
Kartal: Sahil bölgelerinde 6 saate kadar sürecek kesintiler olacak.
Maltepe: Cevizli ve Küçükyalı mahallelerinde 4.5 ila 6 saat arası elektrik kesintisi planlanıyor.
Kadıköy: Fikirtepe ve Moda'da 4 saate kadar elektrik kesintisi yaşanacak.
Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak ve öğleden sonraya kadar sürebilecek. Gerçek zamanlı bilgiler ve detaylar için yerel yetkililer veya elektrik sağlayıcıların web sitelerinden bilgi alabilirsiniz.