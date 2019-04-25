1 Mayıs İşçi Bayramına sayılı günler kaldı. Emek örgütleri son hazırlıklarını yapıyor. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş, 1 Mayıs'ı sanayi kenti Kocaeli'de kutlayacak. Kutlamalarda ekonomik kriz ve Kıdem Tazminatı Fonu'na yönelik tepkiler öne çıkacak. Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, tüm emek örgütleri ve vatandaşları 1 Mayıs alanlarında birlik olmaya çağırdı.

Türkiye İşçi Sınıfı, 1 Mayıs İşçi Bayramına hazırlanıyor.



Emek örgütleri, bu yıl 1 Mayıs'ı kendi belirledikleri farklı alanlarda kutlayacak. Hak-İş ve Memur-Sen ile Şanlıurfa'da, Birleşik Kamu-İş Ankara'da kutlamalar gerçekleştirecek. DİSK'in İstanbul Taksim Meydanı'ndaki kutlama talebi ise valilikçe reddedildi.



Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-iş'in kutlama merkezi ise, işçilerin yoğunlukta bulunduğu sanayi kenti Kocaeli olacak.



1 Mayıs'ta işçilerin gündeminde öncelikli olarak, Hükümetin tekrar gündeme getirdiği Kıdem Tazminatı Fonu var.



Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, 1 Mayıs'ta "Güvenceli, Güvenli ve Geçinilebilir ücret" talebiyle alanlarda olacaklarını söyledi.



Türk-İş'e bağlı sendikalar ve demokratik kitle örgütleri, 1 Mayıs'ta tüm bileşenleriyle, saat 11:00'de Koceeli Eski Perşembe Pazarı alanında toplanacak. Sayıları 4 milyonu bulan EYT mağdurları da 1 Mayıs'ta, yurt genelinde Türk-iş ile birlikte alanlarda olacak…





HABER-KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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