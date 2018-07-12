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12 emekçi işten çıkarıldı

Bir işçi eylemi de Tekirdağ'da vardı. Ergene ilçesinde "Aygün Alüminyum" fabrikasında çalışan 12 işçi işten atıldı. İşçiler "Modern köle olmak istemiyoruz" deyip eylem yaptı.

12 emekçi işten çıkarıldı

Olumsuz çalışma koşulları nedeniyle sendikalı oldular, hemen ardından ten çıkarıldılar.

Emekçinin sesi bu kez Tekirdağ'ın Ergene İlçesinden yükseldi. "Aygün Alüminyum" fabrikasında 450 işçi çalışıyor. 

Asgari ücretle çalıştığını söyleyen işçiler, çalışma koşulların düzeltilmesi için sendikaya başvurdu. Türk'iş'e bağlı Türk metal sendikasına üye oldular. Sendika çoğunluğu sağlayıp başvuru da bulundu. Ancak işveren çeşitli nedenlerle 12 emekçinin işine son verdi. 

Fabrika önünde eylem yapan işçiler yaşadıkları baskıyı Ulusal Kanal'a anlattı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #emekçi #iş #Tekirdağ #Aygün Alüminyum
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