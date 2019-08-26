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1999 yılının eylül ayı öncesi sigortalı olanları ilgilendiren çok kritik bilgilendirmeler! Binlerce kişinin neden emekli olamadığı belli oldu! Sosyal Güvenlik Kurumu SGK primlerine de değindi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, on binlerce BAĞ-KUR'lunun emekli olamamasına neden olan uygulamayı açıkladı. Erdursun, 8 Eylül 1999 yılı öncesi sigortalı olanları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların ilk işe başlama tarihlerinden sonra 15 yılı tamamladıklarında ve toplamda 3600 güne ulaştıklarında son çalıştığı firmada 1 yılın üzerinde çalışması varsa kendi isteği ile kıdem tazminatlı işten ayrılabileceğinin bildiren Erdursun, bu hakkında 1 defaya mahsus olmadığını aktardı

1999 yılının eylül ayı öncesi sigortalı olanları ilgilendiren çok kritik bilgilendirmeler! Binlerce kişinin neden emekli olamadığı belli oldu! Sosyal Güvenlik Kurumu SGK primlerine de değindi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, onbinlerce BAĞ-KUR'lunun emekli olamamasına neden olan uygulama hakkında paylaşımlarda bulundu.

Erdursun, kendi adına işyeri olan yada şirket ortağı olup 04.10.2000 öncesinde zorunlu Bağ-Kur’lu olmasına rağmen Bağ-Kur primi ödemeyenlerin 04.10.2000 öncesi Bağ-Kur sigortalılık günlerini almasının mümkün olmadığını belirtti.

Bu konuda muhakkak bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini altını çizen Özgür Erdursun, onbinlerce BAĞ-KUR'lunun bu uygulamadan dolayı emekli olamadığını belirtti.

İlerleyen yıllarda daha büyük bir kitlenin mağdur olacağını vurgulayan Sosyal Güvenlik Uzmanı, şunları ekledi:

"Sigortalılık Anayasal bir haktır. 

Bağ-Kur sigortalılığı isteğe bağlı değildir, zorunluluk esasına dayanır! 

Primini o gün ödeyemediği için tüm hakları iptal edilemez."

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı hakkında da açıklamalarda bulunan Erdursun, şunları ifade etti:

"İşsizlik maaşı birkaç kez alınabilir,.

İşsizlik maaşı için işçinin hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak priminin ödenmiş olması gerekir. 

İşsizlik maaşı alan aynı şartları tamamlayarak tekrar işsizlik maaşı alabilir."

1999 YILI ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR DİKKAT

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların ilk işe başlama tarihlerinden sonra 15 yılı tamamladıklarında ve toplamda 3600 güne ulaştıklarında son çalıştığı firmada 1 yılın üzerinde çalışması varsa kendi isteği ile kıdem tazminatlı işten ayrılabileceğinin bildiren Erdursun, bu hakkında 1 defaya mahsus olmadığını aktardı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sigorta #sigorta primi #sgk #sosyal güvenlik kurumu #özgür erdursun #bağ-kur #emeklilik #işsizlik maaşı
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