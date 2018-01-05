Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 bin metal işçisi, eylemdeydi. Emekçiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın sözleşme teklifini protesto etti

2 bin metal işçisi tek ses tek yürek oldu.



Kocaeli’nin Gebze ilçesinde metal emekçileri, MESS’in sözleşme teklifini protesto etti.



Sendika binası önünde toplanan işçiler, yoğun güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.



Emekçiler, meydanı miting alanına çevirdi.



Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, yasaklamalarla bir yere varılamayacağını belirtti. “MESS, OHAL’e güvenmesin” dedi.



Emekçiler, MESS’in 3 yıllık sözleşme, esnek çalışma maddelerinin uygulanması gibi taleplerini kabul etmeyeceklerini vurguladı.



ulusal.com.tr