Sakarya'da da işçiler haklarını istiyor. Bize WhatsApp ihbar hattımızdan ulaştılar. Aydın Kuruyemiş Fabrikası'nda son 10 günde 20 işçi kapının önüne konuldu. Sendikalı oldukları için işten çıkarıldılar

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Çeşitli bahaneler öne sürüldü. Kimine diabetsin kimine arkadaşlarınla anlaşamıyorsun dediler.



Sakarya'nın Hendek İlçesindeki Aydın Kuruyemiş Fabrikası'nda işçi kıyımı yaşandı. Hak İş'e bağlı Öz Gıda İş Sendikası'nda örgütlenen işçiler, işverinin tepkisiyle karşılaştı.



Emekçiler, Ulusal Kanal'ın WhatsApp İhbar hattına ulaştı, yaşananları anlattı. Fabrikada son 10 gün içinde 20 çalışan işten çıkarıldı.



Anayasal haklarını kullanarak sendikalı olan işçilere de baskı uygulanıyor.



Fabrika işveren vekiline göre herkes tazminatını aldı. Ancak işçiler bunun doğru olmadığını söylüyor.



ulusal.com.tr