İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre, 2018 yılında bin 923 emekçi iş kazalarında hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 97'sinin sendikasızdı. Hayatını kaybedenlerin 44 ise çocuk işçiydi. Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, iş güvenliği için “Yeni düzenleme” çağrısında bulundu.

2018’de bin 923 işçi can verdi.



İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, “2018 Yılı İş Cinayetleri Raporu”nu açıkladı.



Yazılı, görsel ve dijital basından elde edilen bilgilerle hazırlanan rapora göre, geçen yıl 119 kadın olmak üzeri en az bin 923 işçi yaşamını yitirdi.



Ölenlerin 48’inin sendikalı, bin 875’inin yani yüzde 97’sinin sendikasız olması dikkat çekti.



İşçi ölümlerinin en çok tarım-orman, inşaat-yol ve taşımacılık işkollarında yoğunlaştığı görüldü.



2018 yılında toplam 110 mülteci-göçmen işçinin hayatını kaybettiği belirtilen rapora göre, 23’ü 14 yaşın altında olmak üzere 44 çocuk çalışırken can verdi.



Raporda iş kazalarının nedenlerine de yer verildi. Buna göre, işçiler en çok servis-trafik kazası, ezilme-göçük, yüksekten düşme, kalp krizi beyin kanaması nedenli yaşamlarını yitirdi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, bu acı tabloyu Ulusal Kanal’a değerlendirdi.



Çalışma hayatı uzmanı Yıldırım Koç, “İş güvenliğinde yeni bir düzenleme yapılmalı” dedi.



HABER: TANSEV KARA

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