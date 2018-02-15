Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren 3 Alman firma TEKSİF Sendikası’na üye emekçilerin işine son verdi. Sendika ve işçiler Almanya’nın İzmir Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Üç Alman firma protesto edildi.

Tuvalette uzun kaldıkları iddiasıyla Türkiye’de faaliyet gösteren 3 Alman firmasından 480 işçi tazminatsız olarak işten çıkarıldı.



HUGO BOSS, ROY ROBSON ve DIGEL adlı Alman firmalarda işçi kıyımı devam ediyor. İşçiler ve üyesi oldukları TEKSİF Sendikası yetkilileri Almanya’nın İzmir Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.



TEKSİF Sendikası örgütlenme uzmanı Recep Oktay’a göre Alman firmaların asıl amaç işçinin sendikalılaşmasını önlemek. İşçiler daha öncede Almanya Başkonsolosu ile görüşmüştü. Konsolos fabrikaları ziyaret etti ancak sonuç değişmedi.



İşçi kıyımının devam etmesi halinde TEKSİF sendikası Alman Firmaların Türkiye’deki bütün şubelerinde ve Almanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeeylemler yapacak.



Eylemin ardından işçiler Almanya’nın İzmir Başkonsolosluğu’na siyah çelenk bıraktı.







HABER-KAMERA: AKIN KARA

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