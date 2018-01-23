3 aydır maaş alamayan maden işçileri üretimi durdurdu. Kararın ardından açıklama yapan işçiler, "Borç batağındayız" dedi. Yaklaşık iki yıldır da düzenli maaş alamadıklarını belirten işçiler Cumhurbaşkanı'na da seslendi.

3 aydır maaş alamayan maden işçileri greve gitti.



Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan Adularya Enerji Üretimi ve Madencilik A.Ş.'de çalışan 800 işçi üretimi durdurdu.



İşçiler, iş durdurma kararının ardından açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenen işçiler, "Borç batağındayız, eşimizin çocuğumuzun yüzüne bakamıyoruz" dedi.



Adularya Madencilik ve Elektrik Üretim A.Ş firmasına FETÖ soruşturması çerçevesinde el konulmuştu. Şirket Tasarruf Mevduatı Fonu'na devredilmiş, ardından da kayyum atanmıştı.







HABER: TANSEV KARA

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