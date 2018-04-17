Sendikalar dava açtı, kazandığımız haklarımızı geri verin dedi..
Kamu'da çalışan 4C'li pek çok kişinin 4'ye geçirilmesi mağduriyetleride beraberinde getirdi.
Tepki Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliğinden geldi. Sendikanın Temsilcisi Doğruyol'a göre 4C'den 4B'ye geçişte harfler değişti, haklar değişmedi.
21 bin 4C'li nin hakkını isteyen Doğruyol, mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı.
HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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