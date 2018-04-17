TEMAD'tan Kılıçdaroğlu'na cevap
TEMAD'tan Kılıçdaroğlu'na cevap
'Türkiye Ege'de bir oldubittiye göz yummayacak'
'Türkiye Ege'de bir oldubittiye göz yummayacak'
Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterine 10 yıl hapis
Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterine 10 yıl hapis
Aksoy'dan Arap Ligine Afrin tepkisi
Aksoy'dan Arap Ligine Afrin tepkisi

4C'liler hüsran yaşadı

Kamu-Sen İzmir Temsilciliği 4C'lilerin, 4B kadrosuna geçerken yaşadığı mağduriyete tepki gösterdi. Soma'da 301 madencinin öldüğü katliamın ardından taşeron işçisinin kadroya geçişi gündeme gelmişti. Bu faciadan sonra 4C'lier 4B'li oldu ancak hiçbir hak verilmedi. Sendiya göre kazanılan haklar da bu geçişle geri alındı.

4C'liler hüsran yaşadı
Sendikalar dava açtı, kazandığımız haklarımızı geri verin dedi.. 

Kamu'da çalışan 4C'li pek çok kişinin 4'ye geçirilmesi mağduriyetleride beraberinde getirdi. 

Tepki Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliğinden geldi. Sendikanın Temsilcisi Doğruyol'a göre 4C'den 4B'ye geçişte harfler değişti, haklar değişmedi. 

21 bin 4C'li nin hakkını isteyen Doğruyol, mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı. 



HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.