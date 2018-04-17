Kamu-Sen İzmir Temsilciliği 4C'lilerin, 4B kadrosuna geçerken yaşadığı mağduriyete tepki gösterdi. Soma'da 301 madencinin öldüğü katliamın ardından taşeron işçisinin kadroya geçişi gündeme gelmişti. Bu faciadan sonra 4C'lier 4B'li oldu ancak hiçbir hak verilmedi. Sendiya göre kazanılan haklar da bu geçişle geri alındı.





Kamu'da çalışan 4C'li pek çok kişinin 4'ye geçirilmesi mağduriyetleride beraberinde getirdi.



Tepki Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliğinden geldi. Sendikanın Temsilcisi Doğruyol'a göre 4C'den 4B'ye geçişte harfler değişti, haklar değişmedi.



21 bin 4C'li nin hakkını isteyen Doğruyol, mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı.







HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr Sendikalar dava açtı, kazandığımız haklarımızı geri verin dedi..Kamu'da çalışan 4C'li pek çok kişinin 4'ye geçirilmesi mağduriyetleride beraberinde getirdi.Tepki Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliğinden geldi. Sendikanın Temsilcisi Doğruyol'a göre 4C'den 4B'ye geçişte harfler değişti, haklar değişmedi.21 bin 4C'li nin hakkını isteyen Doğruyol, mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı.