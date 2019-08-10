Güvenlik İş Sendikası, kamuda kadroya geçen taşeron işçilerin, toplu sözleşmeye dahil edilmesini istedi. Sendika Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, "Bir milyon insanın bir feryadı var, bu sesin duyulmasını istiyoruz" dedi

Kamuoyunda 4D'li olarak bilinen, taşeron şirketlerden sürekli işçi kadrosuna geçen işçiler, toplu sözleşmeye dahil olmak istiyor.



Taşeron işçilerin 696 sayılı KHK ile kamu kurumlarından ve belediye şirketlerinden işçi kadrolarına geçişi yapıldı. Ancak söz konusu işçiler mali ve bazı sosyal haklarından mahrum bırakıldı.



Taşeron işçileri için uygulanacak olan zam oranları 2019 yılı için 4+4 ve 2020 yılı için yine 4+4 olarak belirlenmişti.



Kadroya geçen taşeron işçiler, yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle özellikle son bir yılda mali olarak büyük kayıplara uğradı.



Taşeron işçiler, kamuda çalışan diğer işçilerle eşit haklara sahip olabilmek için özellikle sosyal medya üzerinden i kampanyalar düzenlemişti.



4D’lileri son olarak Türk İş, 2019-2020 yılları için yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirmişti.



Toplu sözleşme masasından müjdeli haber bekleyen işçiler adına Güvenlik İş Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Ulusal Kanal’a konuştu.



Çağırıcı, "Bir milyon insanın feryadının duyulmasını istiyoruz" dedi.



HABER: TANSEV KARA

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