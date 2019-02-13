Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, inşaat sektöründe son 6 ayda 545 bin kişinin işten çıkartıldığını açıkladı. Çok sayıda taşeron işçinin hâlâ kadroya geçirilmediğini de vurgulayan Ağar, Cumhurbaşkanına çözüm için mektup gönderdiklerini belirtti.

6 ayda 545 bin kişi işten çıkartıldı, binlerce taşeron işçi kadroya alınmadı, Cumhurbaşkanına çözüm çağrısı yapıldı.



Türk İş’e bağlı Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi.



Aynı zamanda Türk İş Genel Mali Sekreteri olan Ramazan Ağar, inşaat sektöründe son 6 ayda 545 bin kişinin işten çıkartıldığını bildirdi.



696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 900 bine yakın taşeron işçisinin kadrolu olduğunu anımsatan Ağar, ancak bu kanundan binlerce çalışanın da faydalanamadığını da söyledi.



Ramazan Ağar, kadroya geçen çalışanların 2019’daki toplu iş sözleşmesinden faydalanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yolladıklarını da ifade etti.





HABER: TANSEV KARA

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