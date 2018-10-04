İstanbul’daki yeni havalimanı inşaatında çalışan ve kötü çalışma koşullarına dikkat çekmek için eylem yapan işçilerden 6'sı daha tutuklandı.

Dün akşam işçi koğuşları basılarak, bir grup işçi gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde ifade veren işçiler tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, işçilerin tutuklanmasına karar verdi.



Twitter'dan açıklama yapan İnşaat-İş Sendikası, işçilerin soyadlarını öğrenemediklerini ancak isimlerinin "Bilal, Diyar, İbrahim, Mehmet Nuri, Mustafa ve Yusuf" olduğunu aktardı.



İNşaat-İş Sendikası'nın açıklamaları şöyle:



3.Havalimanı işçilerine dönük sürek avı hız kesmeden devam ediyor! İGA patronları ve polis tüm kamera kayıtlarını didik didik ederek köle olmadıklarını haykıran işçileri tespit etmeyi sürdürüyor.



Edindiğimiz son bilgilere göre; dün akşam da işçi koğuşları basılarak, bir grup işçi gözaltına alındı. #KöleDeğiliz



Gözaltına alınanlar arasında Siirt Pervari nüfusuna kayıtlı Enver ve Yusuf Asan kardeşler de var. Kardeşlerin ailelerinin verdiği bilgiye göre işçiler şu anda Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde ifade veriyor. Avukatlarımız konuyla ilgili bilgi almaya çalışıyor.



Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 işçi arkadaşımız daha tutuklandı. Soyadlarını henüz öğrenemedik ancak isimleri Bilal, Diyar, İbrahim, Mehmet Nuri, Mustafa ve Yusuf.



