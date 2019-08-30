Son dakika açıklamasına göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, on binlerce BAĞ-KUR'lunun emekli olamamasına neden olan uygulama hakkında paylaşımlarda bulundu. Erdursun, kendi adına iş yeri olan yada şirket ortağı olup 04.10.2000 öncesinde zorunlu Bağ-Kur’lu olmasına rağmen Bağ-Kur primi ödemeyenlerin 04.10.2000 öncesi Bağ-Kur sigortalılık günlerini almasının mümkün olmadığını belirtti. Bu konuda muhakkak bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini altını çizen Özgür Erdursun, onbinlerce BAĞ-KUR'lunun bu uygulamadan dolayı emekli olamadığını belirtti

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, on binlerce BAĞ-KUR'lunun emekli olamamasına neden olan uygulamayı açıkladı. Erdursun, 8 Eylül 1999 yılı öncesi sigortalı olanları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların ilk işe başlama tarihlerinden sonra 15 yılı tamamladıklarında ve toplamda 3600 güne ulaştıklarında son çalıştığı firmada 1 yılın üzerinde çalışması varsa kendi isteği ile kıdem tazminatlı işten ayrılabileceğinin bildiren Erdursun, bu hakkında 1 defaya mahsus olmadığını aktardı.



İlerleyen yıllarda daha büyük bir kitlenin mağdur olacağını vurgulayan Sosyal Güvenlik Uzmanı, şunları ekledi:



"Sigortalılık Anayasal bir haktır.



Bağ-Kur sigortalılığı isteğe bağlı değildir, zorunluluk esasına dayanır!



Primini o gün ödeyemediği için tüm hakları iptal edilemez."



İŞSİZLİK MAAŞI



İşsizlik maaşı hakkında da açıklamalarda bulunan Erdursun, şunları ifade etti:



"İşsizlik maaşı birkaç kez alınabilir,.



İşsizlik maaşı için işçinin hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak priminin ödenmiş olması gerekir.



İşsizlik maaşı alan aynı şartları tamamlayarak tekrar işsizlik maaşı alabilir."



8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR DİKKAT



8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların ilk işe başlama tarihlerinden sonra 15 yılı tamamladıklarında ve toplamda 3600 güne ulaştıklarında son çalıştığı firmada 1 yılın üzerinde çalışması varsa kendi isteği ile kıdem tazminatlı işten ayrılabileceğinin bildiren Erdursun, bu hakkında 1 defaya mahsus olmadığını aktardı.



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