ABD'li şirketten 125 işçi için geri adım

İşçiler mücadele etti, ABD'li şirket 125 emekçiyi yeniden işe aldı. İşsizlikle karşı karşıya kalan 316 emekçi için ise mücadele sürüyor.

ABD'li işveren Vectrus şirketi Adana'daki İncirlik ve Ankara'daki askeri üslerde Türk işçileri işten çıkartma kararı aldı. Şirket ilk kararında İncirlik'te 424, Ankara'da 15 olmak üzere toplam 439 kişiye 20 Şubat'a kadar süre verdi.

Ancak işçilerin mücadelesinin ardından ABD'li şirket geri atmak zorunda kaldı. İşveren İncirlik'te 123, Ankara'da da 2 işçiyi işe geri aldı. Buna rağmen, toplam 316 emekçi ise hâlâ işinden olma tehlikesiyle karşı karşıya.

20 Şubat'ta işten çıkartılacak olan 316 kişi için sendikanın mücadelesi de sürüyor. Sendikanın Adana Şube Başkanı Erdal Akalın gelinen süreci Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Akalın, "İşçilerimizi 20 Şubat'ta işten çıkartacaklarını söylediler. 13 Şubat'ta tekrar bir araya geldik. Ancak sonuç çıkmadı. Şimdi 18 Şubat Salı günü Ankara'da ABD'li işverenler ile bir toplantı yapacağız. Gelinen noktada İncirlik'te 123, Ankara'da da 2 arkadaşımız için geri adım atıldı. Toplam 125 arkadaşımız işine devam edece. Biz sendika olarak hâlâ aynı noktadayız. Tavrımız nettir." dedi.

Erdal Akalın, ABD'li şirketin işten çıkartmalara üsteki asker varlığında azalma olduğuna yönelik gerekçesini de eleştirdi. Sendikanın yol haritası hakkında bilgi verdi.

Akalın, "İşlerde azalma yok. Kapanan iki bölüm var. Bu da toplamda 50 kişiyi ilgilendiriyor. Bu işten geri dönsünler. Gerekçeleri gerekçe değil. Sendika olarak eylemsellik sürecimiz devam ediyor. Her platformda dile getiriyoruz bunu. 18'inde yapacağımız toplantıdan bir sonuç alınmazsa tekrar genel merkezimiz ile görüşeceğiz. Bu konu için yargı sürecini başlatacağız" diye konuştu.

HABER: SEDA AKYÜZ

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