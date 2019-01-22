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Abdülselam Turacı, geçirdiği iş kazası nedeniyle mağdur

Türkiye'de yılda yaklaşık 240 bin kişi iş kazası geçiriyor. Abdülselam Turacı da onlardan biri. Yıllar önce İstanbul'da Sur Yapın'ın taşeron şirketinde geçirdiği kaza nedeniyle hem sakat kaldı hem de işsiz. Turacı maddi olarak zor günler geçirdiği bu dönemde sesini yetkililere duyurmak istiyor.

Abdülselam Turacı, geçirdiği iş kazası nedeniyle mağdur
2010 yılında çalışmak için girdiği Sur Yapı'da iş kazası geçirdi. 

Hem kolunda hem de bacağında büyük hasar oluştu. Ama o ne rapor alabiliyor ne açtığı davadan bir sonuç... 

Çalışamaz raporu almak için gittiği hastenelerden geri çevriliyor.

İş kazasının ardından hemen işten atılan Abdülselam Turacı, İstanbul gibi bir megakentte yaşadığı için maddi olarakta oldukça zorlanıyor.

Yıllarca sesini duyurmak isteyen Turacı, şimdide kirasını ödeyemediği için evden atılma riskiyle karşı karşıya.


ulusal.com.tr
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