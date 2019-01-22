2010 yılında çalışmak için girdiği Sur Yapı'da iş kazası geçirdi.
Hem kolunda hem de bacağında büyük hasar oluştu. Ama o ne rapor alabiliyor ne açtığı davadan bir sonuç...
Çalışamaz raporu almak için gittiği hastenelerden geri çevriliyor.
İş kazasının ardından hemen işten atılan Abdülselam Turacı, İstanbul gibi bir megakentte yaşadığı için maddi olarakta oldukça zorlanıyor.
Yıllarca sesini duyurmak isteyen Turacı, şimdide kirasını ödeyemediği için evden atılma riskiyle karşı karşıya.
ulusal.com.tr
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