Kimi yoksulluk, kimi açlık sınırında yaşıyor.
7 milyona yakın asgari ücretle çalışan, normal bir yaşam standardı için asgari ücretin en az 2 bin 2 bin 500 lira olmasını istiyor.
Karabük'e giden Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu taleplerini yeniledi. Sendika başkanı, Türk-İş'in açıkladığı bin 893 liranın çok düşük olduğu görüşünde.
Serdaroğu, Hükümeti eleştirdi.
"Devlet bu ücreti ödemekten kaçıyor. Özellikle bu kadar taşerona kadro vaadiyle birtakım yasal düzenlemeler ortaya koymuşken, asgari ücretin yetersiz bir şekilde belirleneceğini düşünüyoruz."
ulusal.com.tr
Asgari ücret için Türk-İş'in talebi bin 893, DİSK'in 2 bin 300 lira. Karabük'e giden Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, işçilerin açlık sınırında yaşamaması için taleplerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Kimi yoksulluk, kimi açlık sınırında yaşıyor.
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