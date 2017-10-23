İşsizliğe mahkum edildiler yetmemiş gibi bir de aşağılandılar.
2 Ekim tarihinde Adıyamanlı üreticileri tek geçim kaynakları olan tütünü korumak için Adıyaman valiliğine yürüdü.
Çiftçiler, "bizim tütünümüzün Amerika tütününden ne eksiği var?" diyerek isyan etmişlerdi.
Adıyaman'ın Çelikhan Belediye Başkan'ı Mustafa Bulut, tütün yasası için tepki gösteren çiftçileri ikna etmek için toplantı yaptı. Görüşmede AKP vekiller de bulunuyordu.
Üreticilerin davet eidldiği toplantıda müzikli karşılama yapıldı. Mağdur üreticiler müzik çalınmasına tepki gösterdi.
Tek geçim kaynağı elinden alınan üretici, ekmeğini savurken, AKP'li başkan "tütün tarihinde bir devrim" diyerek yasayı savundu.
Birçok basın ve haber ajansının önünde ekmeğimiz elden gidiyor diyen üreticiyi AKP'li Başkan Bulut aşağıladı.
ulusal.com.tr
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Adil Aydın - 3 gün önce
Nankörleri seçmeyelim.. Oylarımızı Halkçı , İnsana Değer Veren " Vatan Partisi "ne verelim.