Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, kamuda kadroya geçen işçilerin hak kayıplarını gündeme getirdi. Koç, "İşçiler 6 ayda bir yüzde 4 zamma mahkum edildi” dedi.

Türkiye’de kamu kesiminde çalışan taşeron işçilerinin büyük çoğunluğu, 2 Nisan 2018 tarihinde kadroya geçirildi.



Taşeron işçiler, kadroya geçtiklerinde daha önceden beri kadrolu olan işçilerin haklarına zaman içinde sahip olacaklarını ve “kadro” ile birlikte iş güvencesine kavuşacaklarını umuyorlardı.



Ancak AKP’nin taşeron işçiye kadro oyunu sonradan ortaya çıktı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, taşeron işçinin şimdi iki musibetle uğraştığını belirtti.



İşçiler arasında sosyal hakların giderilmesini isteyen çalışma hayatı uzmanı Yıldırım Koç, “Yoksa kadroya geçen işçiler ciddi bir yoksulluk yaşayacak” dedi.



HABER: TANSEV KARA

ulusal.com.tr