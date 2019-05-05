CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın İstanbul seçimleri üzerinden "Yüce Divan" hatırlatması yapmasına Ak Parti ve MHP'den tepki geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Şantaj siyaseti ile tehdit siyaseti arasında gidip gelen bu zihniyet her gün daha da saldırganlaşıyor" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Yüce Divan hatırlatmasının utanç verici olduğunu söyledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın İstanbul seçimleri üzerinden yaptığı "Yüce Divan" hatırlatması yeni bir tartışma başlattı. Öztrak'a Ak Parti ve MHP'den tepki geldi.



Resmi twetter hesabı üzerinden açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor" dedi. Öztrak'tan da jet hızıyla yanıt geldi.



Bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Yüce Divan hatırlatmasının utanç verici olduğunu söyledi.



İstanbul seçimlerinde pek çok karanlık olay ve şaibe olduğunu iddia eden Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimleri yenileme kararı almasını istedi.



CHP Sözcüsü Öztrak'ın bu sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan da tepki geldi. YSK'ya baskı yapmadıklarını söyleyen Oktay, asıl baskıyı CHP'nin yaptığı savundu.

Oktay, Erdoğan'ın tepkisinin CHP'nin tavrına olduğunu belirtti.



Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'ya olağanüstü itiraz soruşturmasına ek olarak yeni bir dilekçe vereceklerini açıkladı. Yavuz, sunulacak dilekçenin Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan ihraç edilenlere yönelik olacağını söyledi.



Adalet ve Kalkınma Partisi daha önce KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanmama için YSK'ya başvurmuştu. YSK ise bu talebi reddetmişti.





ulusal.com.tr