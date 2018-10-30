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AKP'ye genel grev hatırlatması

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda kıdem tazminatının fona devrinin yer alması tepkilere neden oldu. Belediye İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, kıdem tazminatının işçinin alın teri olduğunu belirtti. Türk İş’in, kıdem tazminatına dokunulmasını genel grev nedeni sayan kararını hatırlatan Yurdakul, “Bu kararın aynen arkasındayız” dedi.

AKP'ye genel grev hatırlatması

İşçi sınıfının temsilcileri hükümete genel grev hatırlatması yaptı... 

AKP, kıdem tazminatının fona devriyle ilgili düzenlemede ısrarını sürdürüyor.

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu yapılacağı bilgisi yer aldı.

Çalışma hayatını etkileyecek yeni maddelerin yer aldığı programda bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı hesabı oluşturulacağı belirtildi.

Milyonlarca çalışanın “Kırmızı çizgimiz” dediği kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeye işçi temsilcilerinin tepkisi gecikmedi.

Ulusal Kanal’a konuşan Türk İş’e bağlı Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, hükümete Türk İş’in Genel Kurul kararını hatırlattı.

Sendikalara çağrı yapan Yurdakul, “Ne olursa olsun kıdem tazminatına dokunulursa bunun bir karşılığı olmalı” diye konuştu.


HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP
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