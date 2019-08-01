Alanında uzman isim, devreye girecek yeni emeklilik sistemini açıkladı: Bireysel Emeklilik Sistemi BES tamamlayıcı emeklilik sistemi - Son dakika 1 Ağustos 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) VE Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tamamlayıcı emekliliğin devreye gireceğini açıkladı. İşte Erdursun'un o açıklaması

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) VE Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tamamlayıcı emekliliğin devreye gireceğini açıkladı.



Erdursun, şunları belirtti:



"Emekliler ilerleyen yıllarda daha rahat yaşasın diye BES tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye girecek!



Düşünün bugün her ay 959 TL SGK maliyetli Asgari Ücretli emekli olduğunda 700-800 TL emekli maaşı bağlanıyorsa, her ay asgari ücretli BES’e 75T ödediğinde kaç TL alır!"



ulusal.com.tr



