Ali Tezel'den emeklilik açıklaması - Son dakika 18 Temmuz 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel, emeklilikle ilgili açıklama yaptı.
Tezel, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:
"GURBETÇİLERE AKP DARBESİ
ELİNİZİ ÇABUK TUTUN
1 AĞUSTOS'DA YENİ YASA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
YURTDIŞI BORÇLANMA
TBMM'de dün gece kabul edilen yasa ile gurbetçilere darbe yapıldı artık çok para ödeyip az emekli aylığı alacaklar.
İşlemlerini 1 Ağustos 2019'a kadar mutlaka yapın."
ulusal.com.tr
Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel, emeklilikle ilgili yaptığı açıklamada "TBMM'de dün gece kabul edilen yasa ile gurbetçilere darbe yapıldı artık çok para ödeyip az emekli aylığı alacaklar. İşlemlerini 1 Ağustos 2019'a kadar mutlaka yapın" dedi
Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel, emeklilikle ilgili açıklama yaptı.