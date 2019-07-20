Ali Tezel'den emeklilik açıklaması - Son dakika 20 Temmuz 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel, emeklilikle ilgili yaptığı açıklamada "TBMM'de dün gece kabul edilen yasa ile gurbetçilere darbe yapıldı artık çok para ödeyip az emekli aylığı alacaklar. İşlemlerini 1 Ağustos 2019'a kadar mutlaka yapın" dedi

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel, emeklilikle ilgili açıklama yaptı.



Tezel, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:



"GURBETÇİLERE AKP DARBESİ



ELİNİZİ ÇABUK TUTUN



1 AĞUSTOS'DA YENİ YASA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



YURTDIŞI BORÇLANMA



TBMM'de dün gece kabul edilen yasa ile gurbetçilere darbe yapıldı artık çok para ödeyip az emekli aylığı alacaklar.



İşlemlerini 1 Ağustos 2019'a kadar mutlaka yapın."



ulusal.com.tr



