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Ali Tezel'den emeklilik açıklaması - Son dakika 21 Temmuz 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel, emeklilikle ilgili yaptığı açıklamada "TBMM'de dün gece kabul edilen yasa ile gurbetçilere darbe yapıldı artık çok para ödeyip az emekli aylığı alacaklar. İşlemlerini 1 Ağustos 2019'a kadar mutlaka yapın" dedi

Ali Tezel'den emeklilik açıklaması - Son dakika 21 Temmuz 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel, emeklilikle ilgili açıklama yaptı.

Tezel, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"GURBETÇİLERE AKP DARBESİ

ELİNİZİ ÇABUK TUTUN 

1 AĞUSTOS'DA YENİ YASA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

YURTDIŞI BORÇLANMA

TBMM'de dün gece kabul edilen yasa ile gurbetçilere darbe yapıldı artık çok para ödeyip az emekli aylığı alacaklar. 

İşlemlerini 1 Ağustos 2019'a kadar mutlaka yapın."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #ali tezel
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