Özelleştirilen Alpullu Fabrikasında işten çıkarılan işçilere lojmanları terk etmeleri için baskı uygulanıyor. Kış günü kalorifer kazanları kapatılan işçiler eylem yaptı. Ulusal Kanal'a konuşan emekçiler 60 gün geçmesine rağmen hâlâ yasal alacaklarının ödenmediğini söyledi.

Türk devriminin 3 büyük atılımlarından biriydi şeker fabrikaları. Alpullu Şeker Fabrikası itirazlara, tepkilere, emekçinin isyanına rağmen özelleştirildi.



Trakya'nın üretim damarlarından biri olan fabrikada çalışanlar özelleştirme kurbanı oldu. Emekçilerin kimi işten çıkarıldı, kimi emekliye sevk edildi, kimi ise 4B kapsamında başka kuruma tayin edildi.



30 Kasım 2018'de devir işlemi tamamlanan fabrikada kalan işçiler de kapı önüne kondu. İşçiler duruma direndi, lojmanları terk etmedi.



İşçler mağdur oldu. Soğuğa, kışa aldırmayan, işçinin gözünün yaşına bakmayan fabrika yönetimi kalorifer kazanlarını kapattı.



İşten çıkarıldıkları günden bu yana 60 gün geçti. Hâlâ kıdem ve ihbar tazminatları ödenmedi. Ödenmeyen tazminatlar için Türkiye Şeker Fabrikalarına ve Şeker İş Sendikası ihtarneme gönderildi.



Özelleştirme kıyımına uğrayan işçiler haklarını istiyor.





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