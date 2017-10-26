İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Altınyağ Fabrikası'nda Tek Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten atılan 2 işçi için direniş başlatıldı
Fabrika girişine "atılan işçiler geri alınsın" ve "Altınyağ işçisi yalnız değildir" pankartı asan Tek Gıda-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı İbrahim Bircan ve işçiler, işçi kıyımına tepki gösterdi.
Bircan şunları söyledi:
Toplu sözleşme sürecinde çoğunluk sağlandığına dair bakanlıktan yetki tespit belgesini aldıktan sonra 2 öncü arkadaşımız işten atıldı.
İki öncü arkadaşımız ile fabrika önünde direniş başlattık.
Emrah Taştan / İzmir
ulusal.com.tr
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Altınyağ Fabrikası'nda Tek Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten atılan 2 işçi için direniş başlatıldı
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Altınyağ Fabrikası'nda Tek Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten atılan 2 işçi için direniş başlatıldı
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