İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Altınyağ Fabrikası'nda Tek Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten atılan 2 işçi için direniş başlatıldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Altınyağ Fabrikası'nda Tek Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten atılan 2 işçi için direniş başlatıldı



Fabrika girişine "atılan işçiler geri alınsın" ve "Altınyağ işçisi yalnız değildir" pankartı asan Tek Gıda-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı İbrahim Bircan ve işçiler, işçi kıyımına tepki gösterdi.



Bircan şunları söyledi:



Toplu sözleşme sürecinde çoğunluk sağlandığına dair bakanlıktan yetki tespit belgesini aldıktan sonra 2 öncü arkadaşımız işten atıldı.



İki öncü arkadaşımız ile fabrika önünde direniş başlattık.



Emrah Taştan / İzmir

ulusal.com.tr