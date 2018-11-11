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AMCOL Mineral Madencilikte grev kararı

Tehlikleli sınıf kolunda yıllardır fedakarlıkla çalıştıkları fabrikada grev kararı aldılar. Tek düşündükleri, ekonomik krizin yakıp kavurduğu şu günlerde geçimlerini sağlayabilmek. Onlar, Edirne'de faaliyet gösteren AMCOL Mineral Madencilik firmasında çalışan işçiler... İşveren ile toplu iş görüşmelerinden sonuç alamayan işçilerin taleplerini taşıyoruz ekranlarınıza...

AMCOL Mineral Madencilikte grev kararı

Yıllardır çalıştılar üretim kapasitesini artırdılar. Artmayan tek şey ücretleri oldu.

Edirne Enez'de Sultaniçe köyü yakınlarında faaliyet yürüten ABD şirketi AMCOL Mineral Madencilik ile Türk- İş'e bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Anlaşma sağlanamadığı için grev kararı alındı. 

Şirket 2007 yılında Amerikalılar tarafından satın alındı. İşletme üretim kapasitesini artırmaları ile maaşların yükseleceğini söylemesine rağmen bir türlü sözünü tutmadı.

İşletmede 22 yıllık işçide yeni işe başlayan işçide, vasıflı vasıfsız ayrılmadan asgari ücret düzeyinde çalışıyor. 

Tehlikeli sınıf işkolunda yıllardır düşük ücretle çalışan işçiler, hayat pahalılığını artması ile birlikte şartlarının düzelmesi için grev kararı aldı. 

Türkiye Maden işçileri sendikasına üye 86 çalışan soğuk havaya rağmen fabrika önünde direnişe geçti. 

İşçiler fedakarlık sırasının artık işverende olduğu görüşünde.

Grev kararı alarak direnişe başlayan işçilere Vatan Partisi de destek verdi. Uzunköprü ilçe başkanı Hüseyin Kadri Gültekin emekçilere seslendi. 

Yılllardır asgari ücret şartlarında geçim sıkıntısı yaşayan emekçiler de şartların düzelmesi için mücadelelerini sürdürmekte kararlı.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #amcol #maden #grev
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