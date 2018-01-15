Kamu emekçileri bordro bıraktı.
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, memur maaşlarına yapılan yüzde 4 zammı protesto etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeki protestoya, konfederasyon ve bağlı sendikaların üyeleri katıldı.
Açıklamayı Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık yaptı.
Balık, “Kamu çalışanları refah artışından payını istiyor” dedi.
ulusal.com.tr
Başkent Ankara'da memur maaşlarına yapılan zamlar protesto edildi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaların üyeleri, Çalışma Bakanlığı önüne bordro bıraktı. Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık, “Kamu çalışanları refah artışından payını istiyor” dedi.
Kamu emekçileri bordro bıraktı.
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